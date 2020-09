Elegante e sofisticato, il verde Chive è senza dubbi il colore su cui investire per iniziare l'autunno all'insegna dello stile

Vi avevamo parlato tempo fa del Biscay Green, una nuance vivace e brillante perfetta per dare un twist alla bella stagione. Ora però che l'autunno si avvicina è il momento di invertire rotta e puntare su colori più soft e discreti. Naturalmente Pantone approved!

Uno su tutti? Rimaniamo sempre sulla palette del verde ma con una tonalità decisamente più indicata per i mesi a venire: il Chive, letteralmente erba cipollina.

Un colore che, secondo l'azienda americana leader del settore, riesce a donare "una sana e rigenerante armonia". E confidiamo che riesca a portare la stessa armonia anche nel nostro guardaroba per farci iniziare la nuova stagione con una carica di charme incredibile.

Per questo abbiamo selezionato per voi i capi e gli accessori più chic declinati su questa nuance irresistibile. Perfetta da portare in total look oppure negli abbinamenti cromatici con il bianco, con il nero, con i beige, con i grigi, con il blu navy, con il ruggine o con il viola (magari proprio il Grape Compote Pantone).

Pronte a lasciarvi tentare?

Blazer ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni con risvolto ZARA

Credits: zara.com

Minidress ULLA JOHNSON

Credits: net-a-porter.com

Maglia a coste & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Gonna svasata AROSS GIRL X SOLER

Credits: net-a-porter.com

Midi dress 3.1 PHILLIP LIM

Credits: net-a-porter.com

Pumps in suede JENNIFER CHAMANDI

Credits: net-a-porter.com

Trench coat GUCCI

Credits: net-a-porter.com

Borsa in nappa LOEWE

Credits: net-a-porter.com

Camicia con maxi tasche ALEX MILL

Credits: net-a-porter.com

Abito a chiemisier TOPSHOP

Credits: topshop.com

Blusa morbida MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito midi LUG VON SIGA

Credits: net-a-porter.com

Minidress con ruches H&M

Credits: hm.com