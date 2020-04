Pronte a lasciarvi contagiare dal nuovo colore Pantone? Si chiama Biscay Green e noi già lo adoriamo!

Una nuance vivace e carica di charme è quello che ci vuole in questo periodo, così incerto e difficile, per sentirci all'istante più serene e positive.

Se poi è il colore simbolo di speranza (ora più che mai), ancora meglio, no?

Sì, parliamo proprio del verde. Ma non di una tonalità qualsiasi, bensì del Biscay Green, il verde eletto da Pantone tra i colori must have del 2020.

Una sfumatura fresca e brillante vicinissima al verde acqua che profuma d'estate e di mare cristallino (proprio quello che sogniamo adesso), pronta a dare brio ai nostri look estivi, non appena potremo uscire. Immaginatevela poi con un filo di abbronzatura, sarà davvero top!

Con quali colori abbinarlo per un risultato impeccabile? Noi adoriamo il mix con il rosa (altro colore di tendenza della spring summer), ma è strepitoso anche con il blu cobalto e con il rosso intenso per outfit sofisticati, con il lilac e le tinte pastello più golose per fare il pieno di buonumore, e ovviamente con il bianco per una resa super super chic!

Cosa aspettate a innamorarvene anche voi?

Blusa ricamata ZARA

Credits: zara.com

Pencil skirt di seta BERNADETTE

Credits: mytheresa.com

Orecchini J.CREW

Credits: jcrew.com

Maxi dress MARC CAIN

Credits: zalando.it

Blazer TOPSHOP

Credits: topshop.com

Pantaloni TOPSHOP

Credits: topshop.com

Bikini con strass FISICO

Credits: fisico.it

Sandali flat GUCCI

Credits: mytheresa.com

Abito con ruches H&M

Credits: hm.com

Minibag MANGO

Credits: shop.mango.com

Chemisier HOFMANN COPENHAGEN

Credits: zalando.it