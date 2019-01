Tutte pazze per il velluto rosa! Ecco una selezione di capi e accessori da puntare durante la prossima sessione di shopping.



Prendete il tessuto più elegante che ci sia, aggiungete il colore femminile per eccellenza, il risultato? Una delle tendenze più gettonate del momento: il velluto rosa!

Di solito siamo abituate sfoggiare il velluto durante la stagione invernale, soprattutto nel periodo natalizio sempre ricco di party, cene e altre occasioni eleganti, ma preparatevi pure a un’inversione di rotta perché a quanto parte continueremo a indossare il velluto (rigorosamente rosa) anche nei prossimi mesi.

Il trend, neanche a dirlo, ha già conquistato influencer e celeb e una grande varietà di capi e accessori declinati in morbido velluto rosa hanno già fatto capolino nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2019 e non aspettano altro che essere acquistati.

Cosa puntare per essere al passo con il trend? Dagli stivaletti in velluto a coste al mini dress dalla linea ad A, dal secchiello con le nappe al body ricamato: ecco qualche idea per uno shopping super sweet!









H&M Giacca rosa in velluto a coste

Credits: 2.hm.com





FLEUR DU MAL Body in velluto rosa con ricami e dettagli in pizzo

Credits: fleurdumal.com





IBLUES Minidress dalla linea A in velluto rosa

Credits: it.blues.it





BALZAC PARIS Stivaletti in velluto rosa con il tacco largo

Credits: en.balzac-paris.fr





AIDER ACKERMANN Lupetto in velluto rosa a maniche lunghe

Credits: farfetch.com





TYLER ELLIS Clutch in velluto con tracolla a catena

Credits: farfetch.com









GRLFRND Minigonna rosa in velluto a coste

Credits: mytheresa.com





LE MONDE BERYL Loafers in velluto rosa

Credits: matchesfashion.com





MISSGUIDED Salopette corta in velluto a coste

Credits: zalando.it





GANNI Top a portafoglio in velluto rosa

Credits: farfetch.com









LEVETE ROOM Pantaloni a gamba larga in velluto rosa

Credits: zalando.it





MIU MIU Borsa a secchiello in velluto rosa

Credits: matchesfashion.com