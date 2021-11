Cosa c’è in questo momento di più affascinante e seducente del velluto? Il velluto a coste o corduroy! Ecco i capi perfetti per i vostri look autunnali

Morbido, avvolgente, sontuoso e aristocratico così è il velluto. Ma se aggiungiamo le costine cosa succede? Risulterà sicuramente più dinamico e preppy. Insomma, un mix vincente da coup de foudre istantaneo!

Infatti, nelle nuove collezioni sembra quasi che il velluto a coste sia un po’ la risposta a tutto e viene declinato su blazer, bermuda, pantaloni cropped, gonne midi. Questi capi sono indicati per un look bon ton da college girl.

Se invece vi sentite pronte a “cavalcare” una delle tante tendenze di stagione, puntate su uno stile dal tocco più equestre e posh. Un esempio? Vi basterà indossare una giacca sciancrata, un pantalone a sbuffo e abbinare il tutto con accessori in canvas e cuoio. Infine, completate il look con un bel paio di riding boots e otterrete un mood da vera cavallerizza. Born to (horse) ride.

Dunque, siete pronte per un upgrade dello stile ma non sapete da dove iniziare? No panic! Di seguito troverete capi e accessori in velluto a coste o corduroy talmente versatili che vi permetteranno di switchare in poche mosse da un look bon ton confezionato in perfetto stile "Academy" a quello più equestrian da vera horse rider.



RALPH LAUREN Blazer in velluto a coste color cammello.

Credits: ralphlauren.it

MAX MARA Tuta in velluto a coste blu notte.

Credits: it.maxmara.com

GUESS Borsa a spalla gdream in tessuto a coste e pelle.

Credits: guess.eu

DIXIE Pantalone a coste con cintura.

Credits: dixiefashion.com

H&M Camicia in velluto a costine rosa antico.

Credits: ww2.hm.com

GUCCI Borsa Jackie 1961 small.

Credits: mytheresa.com

OTTO D'AME Gonna midi in velluto a coste trasversali.

Credits: ottodame.it

SAINT LAURENT Sandalo con plateau in velluto a coste.

Credits: ysl.com

LA COSTE Giacca doppio petto in velluto a costine bordeaux.

Credits: lacoste.com

ONLY Minigonna con bottone frontale in velluto corduroy.

Credits: lacoste.com

TOMMY HILFIGER Giubbino imbottito in velluto a coste.

Credits: it.tommy.com

MOMONI' Cappotto narbonne in tessuto a coste e fantasia animalier.

Credits: momoni.it

LUISA SPAGNOLI Bermuda in tessuto a coste.

Credits: luisaspagnoli.it

ZARA Vestito corto in velluto color verde.

Credits: zara.com

MONKI SU ZALANDO Pantaloni con tasche laterali.

Credits: zalando.it

GAS Minigonna in velluto a costine con bottoni frontali.

Credits: gasjeans.com