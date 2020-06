Mai come quest’anno scegliere l’Italia come destinazione per le nostre vacanze sembra essere una buona idea. Ecco quattro look (e relativi accessori) per essere pronte ad ogni evenienza

Mare, montagna o città. Oggi vi aiutiamo a fare le valigie, che sia solo per un weekend o per le prime meritate ferie dopo mesi di smartworking e non, l’importante è riuscire a staccare, respirare aria nuova e iniziare una nuova fase.



Tra il leisurewear, che non ne vuole sapere di andarsene dai nostri armadi, e la voglia di indossare qualcosa di speciale (anche se comodo), la selezione di cosa portare con sé non è per nulla facile.

Scoprite le quattro mete che abbiamo scelto per voi e i look selezionati qui sotto.







Vacanze in Italia:la costa Adriatica





T-shirt BAGNI LUISA, costume due pezzi LIDO, slingback LA BABETTE X MICHELA MENI, gonna 4 MONCLER SIMONE ROCHA via Farfetch.com





Occhiali da sole GUCCI, sacca BRANDINA, cappello in paglia SENSI STUDIO via Netaporter.com, telo da mare OYSHO





Il distanziamento sociale non sarà un problema nelle ampie spiagge della costa Adriatica. Gli ombrelloni colorati, il mare calmo, il fondale soffice, che scegliate la mitica Riviera Romagnola, le splendide Marche con le bandiere blu o l’Abruzzo selvaggio e tutto da scoprire, la prospettiva è quella di una vacanza a tutto relax, fatta di gelati e chiacchiere al tramonto.

Il look giusto? Quello perfetto per arrivare in spiaggia e poter poi rivestirsi ed essere già pronte a un giretto in città o tra i mercatini alla ricerca di riviste e souvenir.







Vacanze in Italia: sulle Dolomiti





T-shirt bianca COS, jeans tagliati a vivo CITIZENS OF HUMANITY via Netaporter.com, cardigan FALCONERI, scarponcini ROA





Zaino FJALLRAVEN KANKEN, occhiali da sole GIVENCHY via Matchesfashion.com, foulard stampato GUCCI via Farfetch.com, contorno occhi DOLOMIA





Il mare non fa per voi? Nessun problema, ecco la montagna con i prati infiniti, la possibilità di lunghe passeggiate e hiking per chi ama lo sport e le temperature più miti. Sia che per voi relax significhi leggere un bel libro o raggiungere la vetta, le Dolomiti sono la vostra destinazione ideale.

Da non dimenticare in valigia? Un cardigan da poter mettere o togliere all’occorrenza visti i cambi repentini di clima, un foulard multiuso e degli scarponcini adatti alle camminate (ma molto cool).







Vacanze in Italia: in visita tra città d’arte





Shorts a vita alta ampi 3.1 PHILLIP LIM via Netaporter.com, camicia in lino UNIQLO, sneakers VICTORIAXDESIGUAL





Borsa bicolor GAVAZZENI , cappello ZARA, mascherina ADIDAS, occhiali da sole BOTTEGA VENETA via Netaporter.com





La fuga di un weekend può diventare l’occasione per visitare proprio quella città da sempre nella vostra lista, ma che non siete mai riusciti a vedere. Siena, Pisa, Firenze, Caserta, Napoli, l’elenco potrebbe continuare ancora e ancora, a seconda di dove abitate ci sarà sicuramente un sito di interesse artistico vicino tutto da scoprire.

Il look da scegliere deve necessariamente essere fresco e pratico: una camicia di lino, degli shorts (utili con tasche e cintura), una borsa da portare a tracolla e il fedele cappello per ripararsi dal sole. Quello che va per la maggiore ora? In cotone a falda semilarga e lacci sotto il collo.







Vacanze in Italia: il fascino della Sicilia





Abito corto THE VAMPIRE'S WIFE, costume due pezzi CLARA AESTAS, scarpe con zeppa in corda CASTAÑER (nella cartolina CLUB MED CEFALÙ)





Secchiellino FENDI Black Mon Trèsor via Netaporter.com, mascherina MOMONÌ, crema solare COOLA protezione 50, occhiali con foulard LINDA FARROW via Netaporter.com





Mare incredibile, cibo ottimo, ospitalità, arte e storia. La Sicilia ha tutto (attenzione agli aerei però, i prezzi stanno già salendo!). Ovunque scegliate di trascorrere le vacanze preparatevi a un buffet di colori e sapori che vi aiuteranno a dimenticare il grigio dei mesi passati in casa.

Via libera alle stampe dunque, e alla combo barocca nero e oro. Gli accessori sono alla moda e in trend come gli occhiali con foulard di Linda Farrow e la minibag di Fendi. In questo slancio di gioia non dimenticate però la crema solare (protezione 50) da spalmare di prima mattina sia che siate in spiaggia che in città.