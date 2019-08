Ecco i capi, le scarpe e gli accessori che non possono mancare nel vostro bagaglio se state per partire per la Grecia. Per essere sempre amabili come Afrodite!



Il fascino classico della Grecia è qualcosa di irresistibile, per questo in tanti la scelgono come meta prediletta per le vacanze estive.

Dalle isole (disseminate in ben 7 arcipelaghi!), alle bellezze archeologiche di Atene e del Peloponneso, la Grecia offre spunti per tutti: per chi vuole riposo, tintarella e splendido mare, chi predilige anche un pizzico di cultura e chi punta e party in spaiggia e tanto divertimento.

Per essere sempre impeccabili dall’alba al tramonto e poi dal tramonto all’alba, bisogna essere pronte a tutto, portandosi dietro i capi giusti.

Si parte ovviamente dal beachwear. Il vostro best friend dell’estate? Un caftano in chiffon, così sinuoso e impalpabile da farvi sembrare una vera dea greca.

Il total white è sempre ben accetto ma il massimo è il bicolore più iconico della Grecia: il bianco-blu!

Un copricostume a righe verticali bianche e blu fatto a wrap dress vi incoronerà Afrodite della spiaggia.



Anche il costume è ovviamente importantissimo dato che sarà la vostra divisa ufficiale per gran parte del giorno.

I bikini dalle nuance pastello vanno bene ma se volete essere impeccabili optate per il costume intero, possibilmente giocando anche in questo caso con il bianco panna e il blu navy.



Il fil rouge dev’essere proprio questo: dalla montatura degli occhiali da sole al miniabito di lino grezzo fino alla blusa con scollo à la Bardot, se scegliete come tavolozza cromatica l’alternanza di queste due tinte simbolo della classicità ellenica non sbaglierete mai.

Per riecheggiare ancora meglio lo stile ellenico tradizionale, un paio di sandali alla schiava e una jumpsuit bianca con greche celesti coroneranno il look di stile rètro (anzi: proprio di stile antico), accordandosi perfettamente con i colori e la storia dello scenario.

Un’alternativa alle righe dritte e parallele è quella delle righe a zig-zag: una gonna longuette con motivi wave nei toni del white & blue movimenterà l’outfit nel vero senso del termine, simulando la sinuosità delle onde del mare.

Per i giri in città, invece, gli abitini corti dai colori chiari e freschissimi saranno l’ideale, da abbinare alla tote bag in paglia o in vimini (che vi salverà in ogni occasione, dalla spiaggia fino all’aperitivo).

Anche per la sera la parola d’ordine è sempre “miniabito”: un vestitino bianco di cotone con inserti di pizzo oppure uno slip dress satinato color panna faranno risaltare l’abbronzatura e vi renderanno solari anche a mezzanotte, per dire.

Per aiutarvi a preparare la valigia perfetta per le vacanze in Grecia, abbiamo selezionato per voi i capi e gli accessori fondamentali per essere eleganti, freschissime, belle e comode.





ALEXANDRA MIRO Caftano in chiffon a righe verticali bianche e blu.



Credits: Mytheresa







ABBACINO Borsa da spiaggia in paglia bicolore.



Credits: Abbacino







ANCIENT GREEK Sandali in pelle alla schiava color cuoio e oro.



Credits: Ancient Greek







CAROLINE CONSTAS Miniabito con scollo alla Bardot in cotone stretch.



Credits: Mytheresa







DODO BAR Jumpsuit bianca con greche celesti.



Credits: Farfetch







ETRO Foulard in seta dalla nuance blu elettrica.



Credits: Farfetch







DIOR Sandaletti flat in pelle d'agnello verniciati di bianco.



Credits: Dior







KARLA COLLETTO Costume intero bicolore bianco e blu.



Credits: Mytheresa



MAX MARA Occhiali da sole con montatura sui toni bianchi e blu.



Credits: Max Mara







KOCCA Miniabito bianco con cinturina in vita.



Credits: Kocca







& OTHER STORIES Gonna midi in jacquard con motivi a linea ondulata a zig-zag.



Credits: & Other Stories







LEMLEM Miniabito in cotone bianco con greche blu e azzurre.



Credits: Mytheresa