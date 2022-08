Capi freschi e leggeri, scarpe comode, accessori multitasking: ecco gli indispensabili per una vacanza nel segno del comfort e dello stile.

Sono una meta molto ambita per i ponti autunnali e i primi weekend primaverili, ma è specialmente in questa stagione che le città d’arte diventano la destinazione prediletta di chi vuole trascorrere le ferie estive lontano dal caos delle spiagge.

Anche voi fate parte di quella lunga schiera di persone che hanno deciso di regalarsi una vacanza all’insegna dell’arte, della storia e della cultura? Se avete bisogno di distrarvi, di fare il pieno di bellezza e soprattutto di ricaricare le batterie dopo un anno così faticoso, avete fatto la scelta giusta.

Ma prima di partire, ricordatevi di non sottovalutate la scelta del look!

Qualunque sia la città d’arte che avete scelto di visitare quest’estate, ne avrete di cose da fare e indossare i capi e gli accessori giusti può fare la differenza per godersi con la massima comodità tutte le attività in programma.

I must da infilare in valigia? Di sicuro comfort e freschezza devono avere la priorità, ma questo non significa che siate costrette a lasciare a casa lo stile!



Capi pratici e leggeri, come gli abiti dai volumi ariosi, shorts e pantaloni a gamba larga, gonne midi e top e canotte di ogni sorta, sono quelli che vi permetteranno di girovagare anche tutto il giorno senza soccombere al caldo.

Ai piedi (non c’è neanche bisogno di dirlo) scarpe comode: sneakers per il giorno e sandali flat adatti anche alla sera.

E guai a dimenticare gli accessori! Dalle borse grandi e capienti fino a pezzi furbi come occhiali da sole, cappello e foulard: i primi fondamentali per proteggersi dai raggi solari, gli altri utilissimi per proteggersi anche dall’aria condizionata o da sbalzi di temperatura improvvisi.

Noi i bagagli li abbiamo già fatti, se volete scoprire cosa abbiamo messo dentro alla nostra valigia per un città d'arte, scorrete la gallery a seguire!

SAMAN LOIRA Abito sottoveste stampato con le bretelle sottili

INTIMISSIMI Canotta bianca a coste in rotone Supima®

COTE Pantaloni a gamba larga dalla stampa floreale

GIANNI CHIARINI Borsa a mano dalle linee pulite

COS Tuta corta in cotone blu navy con cintura in vita

FIL ROUJE Carrè in twill 100% seta

MYKITA Occhiali da sole in acetato con lenti quadrate

MARNI Gonna midi in cotone con tasche ricamate

SUPERGA Le iconiche sneakers in tela con la suola in gomma

THE ROW Camicia cropped in cotone bianco

LOEWE Pantaloni flared in cotone

WEEKEND MAX MARA Cappello bucket a stampa florale

SLEEPER Abito midi con i bottoni e la stampa delle margherite

TAMARIS Sandali flat con lacci da annodare alla caviglia

GANNI Top a righe con le bretelle sottili

MAJE Shorts in cotone a gamba ampia

COCCINELLE Borsa a secchiello in pelle bianca

ALEX DE PASE Sneakers in tessuto tecnico con la suola in gomma

