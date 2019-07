Leggera, fresca, comoda e versatile: la short jumpsuit è il capo numero uno del guardaroba estivo più smart. Ecco le più belle da sfoggiare dall’alba al tramonto. E viceversa!



Un capo che sia chic ma anche comodo, fresco ma adatto alla sera, bello da vedere ma soprattutto da indossare?

Sì, esiste: si chiama short jumpsuit!

Aprite il vostro armadio - e prima ancora il vostro cuore - al capo numero uno della stagione estiva. Perché senza una tuta corta in valigia non avrete quel passe-partout perfetto per ogni occasione che vi salverà "enne" volte.



Questo indumento è tra i più versatili che esistano: quasi tutti i modelli e le fantasie possono adattarsi al giorno così come alla sera, basta abbinarli agli accessori e alle scarpe giuste.

Una tuta corta in tinta unita color blu navy, total white oppure red passion sarà una mise diurna impeccabile con un paio di sneakers o espadrillas basse ai piedi e una borsa di paglia, in perfetto summer mood.

Se invece la abbinate a una clutch dalla texture metallica con inserti preziosi e a un paio di sandali gioiello, ecco che diventa l’outfit da sfoggiare ai party e in qualsiasi occasione si richieda un dress code più speciale!

Anche per il materiale, via libera al cotone, al satin, al denim fluido e al lyocell, l’importante è che la jumpsuit cada morbida, per accompagnarvi in ogni momento della giornata.





Un giro in bicicletta? Yes! Un ballo scatenato al beach party? Oui! E, perché no, anche una visita al museo della città.



La tuta mignon si adatta a tutto perché si adatta innanzitutto a chi la indossa.

Tra le fantasie più hot di stagione, puntate sul floreale e sul botanical per non sbagliare mai. Anche l’optical e il pois si prestano a decorare ad arte la tavolozza wow che è la short jumpsuit.

Per darvi un assaggio delle tutine più cool del momento e aiutarvi a scegliere quelle che fanno per voi, ecco la nostra personale selezione. Da perdere la testa: preparatevi al colpo di fulmine!





MISSONI MARE Tuta corta a righe in misto cotone.



Photo Credits: Mytheresa







DOLCE & GABBANA Tuta corta fantasia floreale in jacquard.



Photo Credits: Mytheresa







BALMAIN Tuta corta corta in cotone color blu navy con bottoni dorati.



Photo Credits: Balmain







STELLA MCCARTNEY Short jumsuit in cotone con ricamo.



Photo Credits: Stella McCartney







PINKO Tuta corta in denim leggero.



Photo Credits: Farfetch







EMILIO PUCCI Jumpsuit corta multicolore.



Photo Credits: Farfetch







GUCCI Tuta corta con tasche dotate di cerniera.



Photo Credits: Mytheresa







CLOSET Tuta corta con cinturina in vita.



Photo Credits: Zalando







MANGO Tuta corta con fiocco in vita.



Photo Credits: Mango







PLEASE Tuta con fantasia vegetale.



Photo Credits: Please







ZARA Tuta corta a maniche lunghe e fantasia a pois.



Photo Credits: Zara