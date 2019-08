Dai modelli minimal, a tinta unita, a quelli iper romantici con le stampe a fiori: pronte a sfoderare le vostre jumpsuit estive? Ad abbinarle per bene vi aiutiamo noi!



Che siano super eleganti o in versione sporty, le tute di sicuro sono uno di quei capi furbi che conviene sempre tenere nell’armadio.

Comode, pratiche e versatili, le jumpsuit non hanno proprio nulla da invidiare agli abiti midi o maxi: sono femminili quanto basta e hanno anche il grande vantaggio di farci apparire impeccabili senza doverci preoccupare troppo dello styling.

A differenza di altri capi che richiedono un certo impegno in termini dei layering, le tute assicurano infatti un notevole risparmio di tempo e fatica e per indossarle al meglio basta solo scegliere un paio di scarpe e una borsa adatta da abbinarci.





Noi le amiamo perché sono una valida alternativa ai soliti abitini estivi e la migliore opzione possibile in quei giorni in cui non abbiamo alcuna voglia di mostrare le gambe. E poi esistono modelli adatti ad ogni silhouette, da abbinare davvero in tutte le salse.

Con i sandali lace-up, con le ballerine, con le sneakers, con le ciabattine flat, con i sabot: se non sapete bene come indossare le vostre tute e jumpsuit e siete a caccia di idee, ecco 5 abbinamenti che potreste ricreare quest’estate!





Tuta stampata a fiori e sandali bassi





Jumpsuit cropped a fiori FAITHFULL THE BRAND + Borsa in paglia con manici a catena OYSHO + Occhiali da sole con le lenti tonde TRUSSARDI + Sandali flat in pelle marrone GIOSEPPO

Credits: modaoperandi.com/ oysho.com/ trussardi.com/ gioseppo.com









Tuta nera e sandali sabot con il tacco





Tuta nera con scollo a V MANGO + Clutch in legno dalla forma tonda ROCIO + Orecchini a lobo a forma di quadrifoglio PANDORA + Sandali sabot in pelle con fasce PELLICO

Credits: shop.mango.com/ modaoperandi.com/ it.pandora.net/ pellico.net













Tuta a quadretti e ballerine





Jumpsuit in seersucker a stampa vichy SOLID&STRIPED + Mini bag in pelle rossa DIOR + Bracciale in oro giallo STROILI + Ballerine slingback in pelle nera JIMMY CHOO

Credits: modaoperandi.com/ dior.com/ stroilioro.com/ mytheresa.com









Tuta blu e sneakers









Jumpsuit blu con cintura in vita MICHAEL MICHAEL KORS + Borsa a mano in pelle azzurra PRADA + Occhiali da sole con montatura in metallo MAX MARA + Sneakers in pelle bianca ADIDAS

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ it.maxmara.com/ zalando.it









Tuta a fiori e sandali lace-up





Tuta palazzo a stampa floreale PLEASE + Clutch in pelle bicolor MARNI + Orecchini a cerchio in oro rosa POMELLATO + Sandali nude lace-up con tacco mini MANU ATELIER

Credits: pleasefashion.com/ matchesfashion.com/ farfetch.com/ modaoperandi.com