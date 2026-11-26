Un po' di luccichio non guasta mai, vero? I modelli sparkly da mettere in wishlist per una stagione delle feste a dir poco...brillante!

La sparkly season è alle porte e come accoglierla al meglio, se non con un abito scintillante nuovo di zecca?

Non c’è nulla che celebri e omaggi meglio questo periodo - e sì, forse persino più del classico abito rosso in velluto - di uno shiny dress tempestato di paillettes, da iniziare a indossare già ora e sfoggiare fino a Capodanno!

La regola è sempre una: maxi luccichio, maxi divertimento.

Che si tratti di un mini dress o di un vestito lungo con un pizzico di strascico, di un modello classico ed elegante o di qualcosa di più originale e fashion-forward (avete detto modelli anni ’20 o dalle suggestioni orientali?), le possibilità sono davvero illimitate.

E sempre azzeccate.

D’altronde con un abito in paillettes, quando mai si sbaglia?

L’importante è puntare sempre e comunque su silhouette ricercate e dettagli che sussurrino “festive season” (come maniche a campana, gonne maxi e scolli raffinati), senza considerare le palette colori identificative, che spaziano dal rosso e bordeaux, ai sempreverde verdi bosco e foresta, passando per marrone, nero e panna, fino agli intramontabili metallizzati.

E per un piccolo regalo anticipato, ci pensiamo noi di Grazia.it, con una tip imperdibile: il bello degli sparkly dress è che fanno da protagonista, quindi questo significa che non hanno bisogno di troppi alleati per per conquistare la scena. Fanno già tutto loro. Al massimo, un paio di slingback, una faux fur e una borsa abbinata e il gioco è fatto.

E ora, pronte allo shopping?

Gli abiti di paillettes di cui fare incetta per le feste

Abito di paillettes e tulle ZARA

Credits: zara.com

Abito di paillettes TWINSET

Credits: twinset.com

Abito di paillettes BERSHKA

Credits: bershka.com

Abito di paillettes RESERVED

Credits: reserved.com

Abito di paillettes con ricami MANGO

Credits: mango.com

Abito di paillettes PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Abito di paillettes REFORMATION

Credits: thereformation.com

Abito di paillettes H&M

Credits: hm.com

Abito di paillettes ROTATE

Credits: rotatebirgerchristensen.com

Abito di paillettes MARELLA

Credits: it.marella.com

Abito di paillettes ASOS DESIGN

Credits: asos.com