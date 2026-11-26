Parola d'ordine: scintillare! Ecco gli abiti di paillettes da sfoggiare da qui a Capodanno
La sparkly season è alle porte e come accoglierla al meglio, se non con un abito scintillante nuovo di zecca?
Non c’è nulla che celebri e omaggi meglio questo periodo - e sì, forse persino più del classico abito rosso in velluto - di uno shiny dress tempestato di paillettes, da iniziare a indossare già ora e sfoggiare fino a Capodanno!
La regola è sempre una: maxi luccichio, maxi divertimento.
Che si tratti di un mini dress o di un vestito lungo con un pizzico di strascico, di un modello classico ed elegante o di qualcosa di più originale e fashion-forward (avete detto modelli anni ’20 o dalle suggestioni orientali?), le possibilità sono davvero illimitate.
E sempre azzeccate.
D’altronde con un abito in paillettes, quando mai si sbaglia?
L’importante è puntare sempre e comunque su silhouette ricercate e dettagli che sussurrino “festive season” (come maniche a campana, gonne maxi e scolli raffinati), senza considerare le palette colori identificative, che spaziano dal rosso e bordeaux, ai sempreverde verdi bosco e foresta, passando per marrone, nero e panna, fino agli intramontabili metallizzati.
E per un piccolo regalo anticipato, ci pensiamo noi di Grazia.it, con una tip imperdibile: il bello degli sparkly dress è che fanno da protagonista, quindi questo significa che non hanno bisogno di troppi alleati per per conquistare la scena. Fanno già tutto loro. Al massimo, un paio di slingback, una faux fur e una borsa abbinata e il gioco è fatto.
E ora, pronte allo shopping?
Gli abiti di paillettes di cui fare incetta per le feste
Abito di paillettes e tulle ZARA
Credits: zara.com
Abito di paillettes TWINSET
Credits: twinset.com
Abito di paillettes BERSHKA
Credits: bershka.com
Abito di paillettes RESERVED
Credits: reserved.com
Abito di paillettes con ricami MANGO
Credits: mango.com
Abito di paillettes PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
Abito di paillettes REFORMATION
Credits: thereformation.com
Abito di paillettes H&M
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Abito di paillettes ROTATE
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Abito di paillettes MARELLA
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Abito di paillettes ASOS DESIGN
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