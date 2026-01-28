Dal ritorno dei jeans a vita bassa al trionfo dell’estetica Poetcore: ecco svelati i 7 trend più cool del 2026 che vale la pena tenere d’occhio.

L’inizio di un nuovo anno segna sempre l’arrivo di tante novità, soprattutto quando si parla di stile, e anche questo 2026 non sembra fare eccezione.

Mentre diversi trend che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi stanno perdendo pian pianino un po’ del loro appeal, tante nuove tendenze sono pronte a tornare sotto ai riflettori e ad accompagnarci da qui fino all'arrivo dell'estate.

E a noi non resta che schiarirci sin da subito le idee, individuare quelle che possono fare al caso nostro e che vogliamo sicuramente cavalcare.

Quali saranno i trend più cool del 2026 che conviene tenere d’occhio?

I trend più cool del 2027

01. La Napoleon Jacket

Dalle passerelle di Dior Homme al guardaroba delle trend setter: la Napoleon Jacket vince a mani basse il titolo di “capo cool” del momento e si prepara a vivere una stagione da protagonista. Da portare anche solo con un paio di jeans e una t-shirt, sopra a dei pantaloni sartoriali, al posto del classico blazer, o in modo più femminile, sopra a un abito midi e stivaletti, è senz’altro lei il capo su cui investire a occhi chiusi in questo 2026.

02. I jeans a vita bassa

O si amano o si odiano: i jeans a vita bassa continuano a dividere le opinioni. Ma una cosa è certa: è arrivato il momento di dare loro una seconda possibilità, visto che questa primavera li vedremo praticamente dappertutto. A dominare saranno soprattutto i modelli dal fit rilassato, da abbinare a top e giacche corte per riequilibrare le proporzioni e rendere il look più armonioso, ma nelle collezioni SS26 c’è spazio anche per tante altre varianti, declinate in diversi colori e lavaggi.

03. Le sciarpe skinny

In una stagione in cui le maxi sciarpe in lana e cashmere si rivelano fondamentali per affrontare con stile persino le giornate più gelide, c’è un nuovo accessorio pronto a imporsi tra i trend più cool del 2026. Parliamo delle sciarpe skinny, quei modelli lunghi, così sottili da sembrare quasi delle cravatte, che ultimamente vediamo sempre addosso a influencer e creator. Certo, forse non sono la scelta ideale per proteggersi dal freddo, ma di sicuro sono un accessorio glamour che può rivelarsi utile per aggiungere un tocco di colore e dare un twist ai look di tutti i giorni.

04. Le "sneakerine"

Non sembra conoscere battute d’arresto il successo delle “sneakerine”, le nuove sneakers dalla silhouette sottile e dalla calzata leggera che, da qualche mese a questa parte, stanno rimpiazzando le classiche scarpe da ginnastica, confermandosi un’alternativa ben più femminile e versatile. In pelle scamosciata, in pizzo, in nappa; dai colori neutri o dalle tinte pastello: sono loro la nuova “fashion obsession” del 2026.

05. I "balloon trousers"

Altra grande novità dell’anno, i ballon trousers che si stanno già facendo largo in tutte le nuove collezioni SS26. I celebri pantaloni a palloncino, ampi e morbidi sulla gamba e stretti in vita e alla caviglia, hanno tutte le carte in regola per sostituire i più classici modelli baggy e a quanto pare saranno una delle grandi rivelazioni della stagione.

06. Il pizzo

Anche il pizzo si conferma il protagonista indiscusso delle tendenze del 2026. Non solo declinato su abiti e completi eleganti da sfoggiare esclusivamente durante le occasioni speciali: lo ritroviamo anche in capi più versatili come top, camicie e gonne, sotto forma di orli o effetti "see through", e con le giuste accortezze potrà certamente trovare spazio anche nel guardaroba daily.

07. L'estetica "Poetcore"

E tra i trend più cool del 2026 da seguire non poteva mancare il “Poetcore”, la nuova estetica dal gusto retrò che mette al centro di tutto la poesia, l’introspezione e il bisogno di rallentare. Un vero e proprio invito a staccarsi dal rumore del digitale, dai social e dalla frenesia quotidiana, per tornare a qualcosa di più intimo e autentico, come leggere e scrivere. I pezzi chiave per cavalcare la tendenza? Blazer in tweed, maglioni con i rombi, mocassini, pantaloni in velluto a coste, dolcevita oversize, cartelle in cuoio, cravatte. Insieme a tutti quegli altri capi e accessori che consentono di dar vita al perfetto look da “intellettuale”.

Foto: GettyImage