Impossibile resistere al fascino senza tempo del trench: ecco le varianti delle collezioni autunnali che ci piacciono di più.

Iconico, intramontabile, très chic. Per dirlo in una parola: trench. Proprio lui, il capospalla protagonista per eccellenza delle cosiddette mezze stagioni, che torna a sedurci in questi primi giorni d'autunno in cui decidere che cosa indossare al mattino è sempre un grande dilemma.

Sì perchè non fa più caldissimo ma nemmeno freddissimo, un istante splende il sole e l'istante dopo viene a piovere, per il cappotto è ancora presto e per dare un tocco classy ai nostri outfit bomber e giacche tecniche non vanno bene. Insomma è proprio lui ciò di cui abbiamo bisogno!

Da indossare con abiti e gonne di ogni sorta e genere, con i nostri adorati pantaloni di pelle, sopra a un tailleur raffinato ma anche semplicemente con jeans + sneakers (o stivaletti) per una resa più casual ma sempre dal forte impatto glamour.

Se vi sembra un investimento inutile perchè pensate che lo indossereste al massimo per un mesetto, forse state sottovalutando due aspetti fondamentali: 1) con maglioni pesanti sotto (e magari uno smanicato imbottito) potete andare avanti tranquillamente a sfoggiarlo anche durante l'inverno (a meno che non siate super mega iper freddolose!); 2) si tratta di un capo talmente iconico e sempreverde che averne almeno uno a disposizione nel guardaroba fa davvero la differenza in termini di look.

Vi abbiamo convinto? Eccovi una bella selezione di trench su cui vi consigliamo di mettere le mani al più presto!

MANGO

Credits: shop.mango.com

SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com

COS

Credits: cosstores.com

TAGLIATORE 0205

Credits: tagliatore.com

BURBERRY

Credits: mytheresa.com

A.P.C.

Credits: mytheresa.com

ZARA

Credits: zara.com

GIULIVA HERITAGE

Credits: net-a-porter.com

MARQUES' ALMEIDA

Credits: net-a-porter.com

GUESS

Credits: guess.eu

OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

BURBERRY

Credits: mytheresa.com

DONDUP

Credits: zalando.it

BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

MONCLER

Credits: mytheresa.com

MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com