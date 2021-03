Abbiamo messo a punto le combo vincenti che in poche mosse - o meglio, in pochi capi - svolteranno i vostri look primaverili. Scopritele tutte!

Non è di certo un segreto: per costruire un buon look bisogna partire da dei buoni basici, e il trench è indubbiamente tra questi. Conservatore nei tratti ma trasformista nello spirito, questo capospalla resta l’alleato insostituibile del guardaroba di mezza stagione.

Una “seconda pelle” da indossare sempre e comunque, anche solo per andare a fare la spesa (uno dei pochi guilty pleasures che possiamo concederci in questo periodo).

Non stiamo parlando solo del classico trench beige - che rimane comunque in cima alla lista dei capi “investimento” su cui vale la pena spendere qualcosa in più - ma anche dei tanti, nuovissimi modelli che dalle passerelle alle vetrine dettano tendenza. Dai trench a motivo check in perfetto british style a quelli super tecnici (e super pratici) contraddistinti da zip e tessuti innovativi, fino alle versioni colorate e rivisitate nelle lunghezze, le declinazioni proposte da brand e stilisti sono davvero numerose.

Anche in fatto di abbinamenti avremo di che sbizzarrirci: gli spunti per la bella stagione non mancano e noi siamo qui proprio per consigliarvi le combo vincenti che in poche mosse - o meglio, in pochi capi - saranno in grado di dare una svolta super cool ai look primaverili. Pronte a scoprirle?

Come indossare il trench: con il tubino

Impossibile parlare di trench e tubino senza pensare alla splendida Audrey Hepburn . L’intramontabile icona di stile ci ha insegnato come la vera eleganza risieda nella semplicità e questa combo ne è la prova. Per rendere l’insieme più cool e moderno, portate il trench sbottonato e stringetelo in vita con la sola cintura.

Trench con abbottonatura nascosta e cintura GEOX, abito corto e svasato in tessuto plissettato H&M, borsa a mano multiscomparto TORY BURCH, ballerine a punta AEYDE

Come indossare il trench: con i jeans

Se cercate un’idea look per tutti i giorni in grado di coniugare praticità e glamour, provate a indossare il trench con i jeans e un paio di mocassini. Sarà la base super chic da cui partire per sperimentare con il vostro stile. Potrete aggiungere una felpa, una blusa con fiocco, una camicia o un pullover. Liberate la vostra fantasia!

Trench doppiopetto con cintura HERNO, jeans regular fit CITIZENS OF HUMANITY, dolcevita a coste in filato lurex GANNI, mocassino in pelle con tacco & OTHER STORIES

Come indossare il trench: con la gonna

Le gonne al ginocchio sono quelle che si prestano meglio a essere indossate con il trench, insieme alle mini. Occhio però al “sopra” e alle scarpe: un twin set e un paio di décolleté rischiano di fare troppo “signorina perfettina”. Meglio sdrammatizzare l’outfit con un paio di sneakers e un pullover dai dettagli particolari.

Trench con cintura e zip PARAJUMPERS, gonna midi in denim con bottoni sul davanti A.P.C., pullover con collo a volant SANDRO, sneaker in neoprene e mesh tecnico DIOR

Come indossare il trench: con le sneakers

Ecco un’altra idea moda con il trench facilissima da copiare, dal piglio sporty ma non troppo. I capi che abbiamo scelto sono dei piccoli must della bella stagione: un paio di pantaloni bianchi con l’orlo sfilacciato, una camicia a motivo floreale e le mitiche Adidas Gazelle, aka le sneakers che ogni fashionista dovrebbe avere nell’armadio.

Trench monopetto con cintura in vita ADD, pantaloni con orlo sfilacciato GANT, camicia in seta stampata COMPTOIR DES COTONNIERS, sneaker Gazelle ADIDAS

Come indossare il trench: con i pantaloni culotte

Meno impegnativi dei pantaloni palazzo ma ugualmente stilosi, i pantaloni culotte si sono ormai guadagnati da diverso tempo il titolo di mai-più-senza del guardaroba. Con il trench vanno d’accordissimo, ma è sempre meglio aggiungere un po’ di tacco per slanciare la silhouette. Se poi volete dare all’insieme una nota di carattere in più, utilizzate un “trucchetto” molto in voga tra le celebs: portate il trench aperto e poggiato sulle spalle. Non passerete inosservate.

Trench a quadri e pantaloni culotte con motivo a pieghe sul davanti SISLEY, blusa oversize ARKET, stivaletti a punta quadrata WANDLER

