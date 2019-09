Voglia di trench? Ecco 16 modelli must have tra cui scegliere. Attenzione: colpo di fulmine facilissimo!



Capo intramontabile, evergreen della moda, passe-partout che ci salva in ogni occasione…

Se non avete ancora capito a cosa ci stiamo riferendo, allora significa che non avete nell’armadio il trench giusto.

Perché è proprio “lui” che non passa mai di moda. Anzi: a ogni stagione si fa più bello, pronto a farci innamorare perdutamente.

Per l’autunno 2019 l’impermeabile più chic che ci sia non si smentisce: è ancora il più gettonato, capace com’è di adattarsi a ogni occasione.



Dal giorno alla sera, infatti, un trench dal taglio classico vi aprirà ogni porta.

Ma questa stagione dà il benvenuto anche ai modelli meno tradizionali, arricchendolo di dettagli originalissimi.

Da quello in pelle in stile groove anni Settanta a quello in satin nelle nuance ultra romantiche del rosa cipria, le novità in materia sono tante. Tutte da scoprire, per trovare il capo più adatto al proprio stile!





Le fan dello stile più classico possono optare per i trench tradizionali dal taglio lungo e nella colorazione sabbia, sempre impeccabili.

Per un pizzico di originalità che non intralci lo stile, scegliete una colorazione inedita: dalla palette cromatica dei pastelli al rosso fuoco, non c’è solo il solito camel-beige!

Anche il bicolore è un’alternativa di tendenza, così come le fantasie grunge-chic tipo il tartan o il suede.

Per aiutarvi a scegliere il vostro “best trench forever”, abbiamo selezionato una nostra personale top 16.









ZARA Trench lungo con cintura effetto scamosciato.



Credits: Zara







VICTORIA BECKHAM Trench lungo in misto cotone.



Credits: Mytheresa







TWINSET Trench lungo fantasia a quadri.



Credits: Twinset







& OTHER STORIES Trench con cintura e fibbia metallica.



Credits: & Other Stories







SIES MARJAN Trench in satin rosa cipria.



Credits: Net-a-Porter







PRADA Trench in cotone beige con dettagli neri.



Credits: Net-a-Porter







MAX & CO. Trench color cammello dal taglio classico.



Credits: Max & Co.







BURBERRY Il classico modello "Heritage" The Waterloo in nero.

Credits: it.burberry.com





MANILA GRACE Trench beige con striscia color argento.



Credits: Manila Grace







MANGO Trench verde militare con cintura con fibbia.



Credits: Mango







KENZO Trench lungo in pelle color caramello con cuciture a vista.



Credits: Kenzo







JACQUEMUS Trench lungo color crema dal taglio dritto.



Credits: Farfetch







H&M Trench lungo color tortora con cintura a nastro.



Credits: H&M







GUCCI Trench in gabardine con mantella.



Credits: Gucci







DIOR Trench lungo avvitato.



Credits: Dior







CHLOÉ Trench in lana con orlo effetto sfrangiato e giacca cucita.



Credits: Net-a-porter