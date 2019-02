La primavera si fa psichedelica con il ritorno in grande stile del motivo tie & dye, declinato su abiti, scarpe e accessori

La moda è ciclica, lo sappiamo bene, eppure continua a sorprenderci con imprevedibili déjà-vu. Esempi ne sono l’amato-odiato marsupio, la giacca di jeans, i panta ciclisti e, ultimo in ordine di tempo, il tie & dye. Avete letto bene: il motivo psichedelico realizzato con la tecnica della tintura a nodi, in auge alla fine degli anni ’60, torna a contagiare ogni capo e accessorio del guardaroba.

Tutta “colpa” di Miuccia Prada, Stella McCartney, Ralph Lauren - solo per citarne alcuni - che hanno fatto della stampa hippie per eccellenza il leitmotiv delle proprie collezioni Primavera-Estate 2019, trasformando quello che sembrava essere soltanto un divertissement per gli amanti del fai da te in uno dei trend più forti della bella stagione.

(Nella foto: MSGM, Prada, Stella McCartney e N°21 PE 2019. Credits: Mondadori Photo)

Le proposte più audaci lo vedono declinato in versione total look, ma non mancano le interpretazioni soft che promettono di conquistare anche le più scettiche. E se ancora doveste nutrire qualche dubbio, provate a considerare il tie & dye alla stregua di un pattern animalier o di qualsiasi altra stampa: scegliete un solo pezzo - magari una borsa o una t-shirt - e indossatelo con capi monocromatici e basic, seguendo la regola sempre attuale del “less is more”.

Vi abbiamo convinte? Non vi resta che scegliere il vostro capo o accessorio tie & dye preferito tra i fantastici 12 che abbiamo selezionato per voi.







PRADA Abito in popeline di cotone con cintura a moschettone e fiocchetto decorativo.





Credits: modaoperandi.com

MISSONI Stola in lino rasato con motivo multicolor.





Credits: missoni.com

MM6 MAISON MARGIELA Camicia oversize in popeline di cotone.





Credits: net-a-porter.com

MSGM Maglione con spalle scoperte a maniche lunghe.





Credits: farfetch.com

PRIMARK Felpa con cappuccio.





Credits: primark.com





DESIGUAL Leggings slim a vita alta.





Credits: desigual.com

CONVERSE Chuck Taylor All Star in tela stampata.





Credits:converse.com

POLO RALPH LAUREN Polo classic fit in cotone con colletto a coste e chiusura a due bottoni.





Credits: ralphlauren.it

ZARA Gonna corta dalla linea svasata con chiusura anteriore con bottoni a pressione.





Credits: zara.com

CALVIN KLEIN 205W39NYC Abito midi in denim dalla linea svasata.





Credits: net-a-porter.com

PROENZA SCHOULER Tote bag in pelle stampata.





Credits: proenzaschouler.com

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE T-shirt in jersey con logo stampato.





Credits: ysl.com

BALMAIN Felpa in cotone con paillettes e cristalli.





Credits: selfridges.com