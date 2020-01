Colori, accessori e novità dalle sfilate Haute Couture Spring/Summer 2020 di Parigi

A Parigi è andata in scena l'Haute Couture, la settimana della moda che vede i designer, pardon-couturier, alle prese con l'espressione massima della propria ispirazione.



Abiti da sera, che tra poco vedremo sui red carpet degli eventi più importanti (in primis gli Oscar), dettagli opulenti e piccoli eccentrismi che su una classica passerella Pret-a-Porter rischierebbero di stonare, anche in termini di revenue.



Con l'Alta Moda si può esagerare, si può sognare... ma alla fine ci sono sempre dei trend che emergono e che noi non ci siamo fatti sfuggire.



Trasversale è la passione per l'oro: lo abbiamo visto sui lunghi e sui tailleur di Dior, broccato e ricamatissimo da Elie Saab, paillettato da Alexandre Vauthier. Un'esplosione gold che interessa i gioielli di Schiaparelli, tra le cose più belle viste in questi giorni di defilé.



Sarà infatti una stagione fatta di accessori e di massima attenzione per il dettaglio: il calzino preppy di Chanel, quello velato di Viktor & Rolf, il collant con perle di Givenchy e i maxi cappelli, ingombranti e scenografici che hanno conquistato tutti, dalla dimensione onirica di Valentino a quella unconventional di Margiela.



Tagliamo corto evitando gli spoiler: qui trovate le 10 tendenze della Haute Couture che ci hanno fatto esclamare "wow!" alla prima occhiata.





IL TIE-DYE



Dimenticate l'accezione hippie e casual del tie-dye artigianale. Le sfumature multicolore, senza confini come imprevedibili pennellate, sono l'ultima frontiera dell'eleganza.

Da sinistra: Givenchy - Ralph&Russo - Armani Privé.

Credits: Getty Images





I GUANTI COLORATI



In pelle, in seta o a effetto glossato. Lunghissimi, da sera appunto, o corti. L'imporante è che siano di un colore vivace, che si fa notare. I guanti diventano un elemento chiave del look.

Da sinistra: Margiela - Ronald van Der Kemp - Valentino.

Credits: Getty Images





L'ORO



Ricco e sfacciato, glitterato o in morbide e sinuose frange. Queste sfilate decretano l'oro come uno degli assoluti protagonisti dell'Alta Moda primaverile.

Da sinistra: Alexandre Vauthier - Zuhair Murad - Christian Dior - Azzaro.

Credits: Getty Images





I MAXI CAPPELLI



Il copricapo che conquista: su tantissime passerelle l'attenzione la cattura l'accessorio, teatrale e esagerato. Rami di corallo, piume bianche o frange, purché l'effetto finale sia scultoreo.

Da sinistra: Valentino - Alexis Mabille - Viktor&Rolf.

Sotto: Georges Chakra.

Credits: Getty Images



IL GIALLO ACIDO



Tra i colori spicca il giallo, acido e brillante. In chiffon, per un effetto più polveroso e pastello, in satin per un finish riflettente ed energico, fuori dagli schemi del classico abito da sera.

Da sinistra: Georges Chakra - Ralph&Russo - Valentino.

Sotto: Antonio Grimaldi.

Credits: Getty Images





LA SIMBOLOGIA



L'occhio è un simbolo che vanta una storia lunghissima, che gode di interpretazioni e riletture da parte di tante cultura. Nell'induismo, nell'antico Egitto, nel Medioriente e nel cristianesimo. Un tocco esoterico, ricco di fascino, qualsiasi sia la chiave di lettura, qui è un gioiello importante.

Da sinistra: Nicolas Jebran - Schiaparelli.

Credits: Getty Images





LE CITAZIONI ETNICHE



Dai simboli ai tributi evidenti a culture e costumi lontani. Decori indiani sulle gonne, damascati e copricapi china-inspired, geroglifici multicolore in formato gioiello.

Da sinistra: Armani Privé - Guo Pei - Zuhair Murad.

Credits: Getty Images





I COLLANT GIOIELLO...



Collant nude alla riscossa, ma in versione preziosa. Decorate con perle o strass, diventano un vero accessorio.

Da sinistra: Givenchy - Ralph&Russo - Givenchy

Credits: Getty Images

... E I CALZINI



Non solo calze ma anche calzetti dal mood vintage, vagamente da collegiale con il risvoltino o romantico in tulle.

Da sinistra: Viktor&Rolf - Chanel





LE PIUME ROSA



Una dimensione magica e incantevole: le piume rosate che fluttuano libere portano subito la mente all'essenza della Couture, la capacità di regalare un sogno (da indossare).

Da sinistra: Valentino - Giambattista Valli





L'ADDIO DI JEAN PAUL GAULTIER



Non ci è piaciuta l'idea che abbia lasciato le passerelle dopo 50 anni di carriera, ma ci è piaciuta la festa che ha messo in scena. Uno dei talenti più eccentrici e al contempo sofisticati, che ha chiuso il sipario tra le icone di una vita: il marinaio, il corsetto che ha reso una star Madonna (e viceversa) e le sue impareggiabili muse (Tutto su Jean Paul Gautier e la sua moda).