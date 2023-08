Dal top senza spalline alle ballerine mesh: ecco svelate 5 tendenze dell’estate che non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare a breve.

Vacanze finite, si torna in città e questo significa che presto o tardi bisognerà dedicarsi allo shopping.

I trend prettamente estivi che abbiamo accolto a braccia aperte nel nostro armadio all’inizio della stagione sono destinati a finire in panchina.

Ma non temete! Ce ne sono alcuni che, a quanto pare, continueranno a restare al nostro fianco anche in pieno autunno e che ci permetteranno di creare sempre nuovi look senza bisogno di stravolgere del tutto l’assetto del nostro guardaroba.

Quali tendenze (che abbiamo amato alla follia quest’estate) ci faranno comodo anche nelle prossime settimane?

Dal top a fascia agli occhiali da sole cat-eye: ecco 5 grandi must della stagione a cui non siamo proprio disposte a rinunciare!

Tendenze: 5 must dell'estate da sfoggiare anche in autunno

01. Top a fascia

Tra le grandi star del guardaroba estivo ci sono stati loro: i top a fascia che ci siamo divertite ad abbinare in tutte le salse. Il fashion trick per sfruttarli anche in autunno? Indossateli pure con i jeans o con le gonne come avete sempre fatto, aggiungete però al look un bel blazer sartoriale, un chiodo di pelle o un cardigan in maglia leggera.

ZARA Top senza spalline con arricciature laterali

Credits: zara.com

BERSHKA Top nero a fascia in maglia

Credits: bershka.com

ROTATE Crop top senza spalline dai riflessi metallizzati

Credits: farfetch.com

02. Ballerine mesh

Avete sin da subito ceduto al fascino delle ballerine mesh perché convinte che non sarebbero state una di quelle tendenze passeggere destinate a sparire in breve tempo? Beh, ci avete visto lungo. Sì, perché queste (ormai) iconiche ballerine a rete, che hanno fatto perdere la testa a influencer e trend setter di mezzo mondo, non hanno alcuna intenzione di abbandonare la nostra scarpiera.

ALAÏA Ballerine a rete con suola in gomma

Credits: maison-alaia.com

BOTTEGA VENETA Ballerine in pelle e mesh con catena dorata

Credits: bottegaveneta.com

FABIO RUSCONI Ballerine mesh con cinturino

Credits: fabiorusconi.it

03. Pantaloni a gamba larga

Che siano i cargo, con tasche e zip laterali, o modelli dallo stile più raffinato, da sfoggiare anche di sera o nelle occasioni speciali, i pantaloni a gamba larga che ci hanno accompagnato per tutta l’estate, non ci abbandoneranno neanche in autunno. Fino ad oggi li abbiamo indossati con sandali di ogni foggia, d’ora in poi basterà abbinarli a sneakers, ballerine o stivaletti per avere daily look comodi e super trendy.

MSGM Pantaloni larghi in cotone con le tasche

Credits: luisaviaroma.com

COS Pantaloni neri a gamba larga

Credits: cos.com

UNIQLO Pantaloni beige in stile cargo

Credits: uniqlo.com

04. Capi con le frange

In quella che è la stagione per eccellenza di festival e concerti all’aria aperta, i capi con le frange sono sempre un must. E perché non sceglierli anche quest’autunno per dare un tocco boho a ogni mise? Dalle giacche per gli impegni di tutti i giorni agli abiti più raffinati: basta un solo capo con le frange per risolvere al volo il look.

MAJE Giacca in pelle scamosciata con le frange

Credits: maje.com

ALICE+OLIVIA Abito lungo elegante con le frange

Credits: zalando.it

JIL SANDER Top con le frange sull’orlo

Credits: farfetch.com

05. Occhiali da sole cat-eye

Se poi fate parte di quella lunga schiera di persone che non riescono mai a fare a meno degli occhiali da sole e avete nell’armadio almeno un paio di modelli cat-eye, tranquille: quest’autunno non sarà necessario acquistarne di nuovi! Che siano in acetato colorato o in metallo, le celebri montature “da gatta” si sposeranno perfettamente con i look autunnali.

GUCCI Occhiali da sole cat-eye in acetato

Credits: gucci.com

LOEWE Occhiali da sole cat-eye

Credits: loewe.com

RAY-BAN Occhiali da sole cat-eye tartarugati

Credits: ray-ban.com

Foto: GettyImage