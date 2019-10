L’abbiamo attesa a lungo e finalmente la stagione di stivali e stivaletti stringati è qui! Ecco i modelli da puntare durante la prossima sessione di shopping.



La cattiva notizia? L’inverno è praticamente dietro l’angolo. Quella buona? Si apre ufficialmente la stagione di stivaletti e stivali stringati e possiamo finalmente tornare a sfoggiarli da mattina a sera!

Non c’è niente di meglio di un paio modelli stringati per affrontare con il sorriso anche le giornate più grigie e basta indossarli anche solo una volta per apprezzare il loro infinito potenziale (e il fatto che sono super cool anche solo con un paio di jeans e un pullover).

Li avevamo già avvistati ai piedi di ogni fashionista lo scorso anno, ma c’era da immaginarselo che sarebbero stati un grande trend anche questo autunno-inverno.





In cima alle nostre wishlist ci sono i modelli alti al ginocchio, ciliegina sulla torta anche sui look da vere femme fatale, ma di certo meritano un posticino nella scarpiera anche i modelli corti alla caviglia, ben più pratici e versatili ma altrettanto fashion.

E visto che nelle nuove collezioni invernali spopolano già un’infinità di versioni, declinate in tutti i colori dell’arcobaleno e proposte con tacchi di diversa altezza, non vi resta che cominciare a darvi da fare con lo shopping.

Dai modelli over the knee, scamosciati e con tacco largo, agli ankle boots a stampa cocco: ecco una selezione di stivali e stivaletti stringati da acquistare al volo, prima che vadano sold out!





BY FAR Stivaletti stringati in pelle effetto coccodrillo

Credits: matchesfashion.com









TABITHA SIMMONS Stivaletti Western stringati in pelle

Credits: netaporter.com









FORTE FORTE Stivaletti stringati in velluto

Credits: farfetch.com





LAZZARI Stivaletti stringati in pelle marrone con tacco largo

Credits: lazzarionline.net









CHIE MIHARA Stivai neri stringati con il tacco largo

Credits: zalando.it









MANGO Stivaletti in pelle rosa con i lacci

Credits: shop.mango.com









GIANVITO ROSSI Stivaletti stringati in suede

Credits: matchesfashion.com





SAINT LAURENT Stivaletti stringati in suede con borchiette

Credits: matchesfashion.com





MIU MIU Stivaletti stringati in pelle rossa

Credits: farfetch.com





MINT&BERRY Stivali al ginocchio stringati in pelle scamosciata

Credits: zalando.it









OUIGAL Stivaletti stringati in pelle nera con tacco largo

Credits: ouigal.com









STUART WEITZMAN Stivaletti sportivi scamosciati con i lacci

Credits: eu.stuartweitzman.com









ZARA Stivaletti stringati in pelle bianca

Credits: zara.com





TOMMY HILFIGER Stivali alti stringati in pelle

Credits: zalando.it