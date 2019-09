Uno dei motivi migliori per aspettare l'autunno: fare scorta di stivaletti nuovissimi!



Che siano bassi, in versione Chelsea, oppure con stiletti vertiginosi oppure con tacco squadrato e super comodo poco importa: gli stivaletti sono uno dei nostri must preferiti!

Danno il loro meglio durante la stagione fredda e diventa difficile separarsene quando arriva il gran caldo, ecco perché con l'arrivo dell'autunno siamo già in fibrillazione, pronti a captare i nuovi modelli di tendenza in circolazione!





Ce n'è ovviamente per tuti i gusti e gli stili, impossibile non trovarne almeno un paio che faccia al caso nostro.

Li indossiamo con tutto: dai jeans alle gonne, con i pants eleganti e gli abiti un po' "frou-frou" che ci piacciono tanto. Diventano alleati perfetti per look h24, per passare dall'ufficio alla cena senza battere ciglio.

Siete pronte a scoprire gli stivaletti top dell'autunno inverno 2019-2020!

Eccoli qui, tutti per voi:









GIANVITO ROSSI L'allure Seventies continua ad affascinare i designer noi con loro: questo modello a tacco alto in suede color tabacco è l'ideale con sia abiti lunghi e un po' boho che con un apio do jeans basic.

Credits: gianvitorossi.com





GUCCI Facciamo, invece, un salto nella Swinging London dei Beatles con questi Chelsea boots con fibbia iconica firmati da Alessandro Michele.

Credits: gucci.com





KURT GEIGER C'è poco da fare, l'animalier è una di quelle cose che oltrepassa le tendenze stesse della moda. Quindi come negarsi un paio di leopard boots nuovi nuovi?

Credits: kurtgeiger.com





STUART WEITZMAN Per le patite degli anni 90, il modello cult non potrà che essere lui: tacco alto e comodo e gambale morbido ed elasticizzato! Se poi ci mettere anche il tocco rosa, allora sarà amore per sempre (almeno fino all'estate)!

Credits: stuartweitzman.com





SERGIO ROSSI Si chiama Godiva, l'iconico modello del marchio italiano: linee affusolate, morbido camoscio black, tacco slanciato... Insomma, una tentazione a cui resistere è davvero molto difficile!

Credist: sergiorossi.com





RAG & BONE Se nelle scorse stagioni li avete "schivati" questo autunno sarà davvero difficile ignorarli: gli stivaletti stampa rettile saranno davvero ovunque!

Credits: net-a-porter.com





ZARA Gambale stretto e pelle color fluo, saranno il "tormentone" fashion della stagione.

Credits: zara.com





MANGO Tacco squadrato, a punta e in ecopelle effetto "croc", questo moello ha tutte le carte in regola per divenatre uno dei nostri must have del cuore!

Credits: mango.com





TWINSET Bianchi, candidi, sono da qualche stagione il feticcio di celeb e influencer e non solo. Nella nostra (e vostra) top list non possono proprio mancare!

Credits: twinset.com





PRIMARK Per le amanti del "back to basic" questo modello texano in ecopelle black sarà il passepartout perfetto per ogni occasione.

Credits: primark.com





TIMBERLAND Suola "strong", inserti elasticizzati e pelle nabuk color ruggine: questi stivaletti sono davvero fatti per camminare (come avrebbe cantato Nancy Sinatra) e pure parecchio!

Credits: timberland.com





LORIBLU Tacco stiletto, linee affosuolate e quel dettaglio "jewel" che non passa inosservato: questi ankle boots catturano al pimo sguardo!





JIMMY CHOO Forme Nineties e stampa pied de poule effetto shiny, con loro l'effetto WOW è più che assicurato!

Credits: jimmychoo.com