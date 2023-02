Si chiamano Astro Boots e sono l'ultima creazione del brand MSCHF, si ispirano al mondo dei cartoon e sono l'ultima ossessione della Rete. Ecco perché...



Avreste mai immaginato di girare per le strade della vostra città con indosso un paio di stivali rossi "cartoon-core" da 4 Kg di peso? D’ora in poi è possibile: dal 16 febbraio gli Astro Boots, i nuovi red boots che si ispirano al cartone animato Astro Boy, dal quale prendono anche il nome, e creati dal collettivo artistico MSCHF, sono ufficialmente in vendita. Ormai completamente sold out al prezzo di vendita previsto dal brand di 350$, sono ancora acquistabili però con un’offerta di oltre 1400€ su StockX: è innegabile dunque, la loro ascesa come uno dei trend più stravaganti, ma anche più popolari e virali della stagione a venire.

Come dimostra l’indagine di Stylight, piattaforma di ricerca per i prodotti di moda, beauty e design, l’interesse per il brand è aumentato del 1021% e, secondo TikTok, l’hastag #bigredboots ha raggiunto un picco del 96% nell’ultima settimana, con 1 miliardo di visualizzazioni relativi al brand.



Un successo enorme, che porta alla luce il fascino generale nei confronti della moda cosplayer e gli accessori in stile cartoon. Gli Astro Boots non sono le sole calzature bizzarre che negli ultimi anni hanno dominato la scena: sempre secondo Stylight, altri nomi che hanno investito in questo senso sono Loewe, che ha presentato delle décolleté “Minnie Mouse” nella sua ultima collezione primaverile con un aumento del 1000% dei clic sulle scarpe, Balenciaga che ha collaborato con Crocs e ha mostrato un +90% di aumento dei clic e Prada, con la recente collezione di mocassini e mules a palloncino dai tratti grotteschi e cartoonici, che hamostrato addirittura un +314% di aumento dei clic sulle scarpe Prada con cartoon design.



È evidente dunque una propensione dell’ambiente fashion nei confronti di una tendenza sempre più all’insegna di accessori ispirati al mondo dell'animazione: nello specifico, l’intento dei Big Red Boots di MSCHF sarebbe quello di rappresentare la viralità dei nostri tempi e sollevare una discussione attorno alla diffusione globale e rapidissima dei trend, non senza un pizzico di cinismo - in questo caso parliamo di accessori, diciamolo, abbastanza difficili da indossare (in tutti i sensi, dato quanto pesano)!

Ma di cosa sono fatti questi Astro Boots? Di TPU, un materiale termoplastico elastico usato generalmente per la creazione di cover per cellulari, tenute, guarnizioni e flessibili ed EVA espansa, lo stesso materiale gommoso di cui sono fatte le Crocs.



All’appello degli amanti dei nuovi arrivati non potevano mancare, ovviamente, celeb e influencer: fra le star che si sono fatte sedurre dall’appeal da fumetto degli Astro Boots troviamo in prima linea la cantante Coi Leray, SUKI Baby, il volto dell’ultimo album cover di Drake e l’influencer e stylist Jess Xu (@radasfvck su Instagram).

Ennesima provocazione o effettiva ispirazione per la prossima stagione? Difficile prevederlo... Certo, gli Astro Boots potrebbero, di riflesso, dare una bella spinta a stivali e stivaletti dalle tonalità rosse fiammanti. Insomma "scarpette rosse" potrebbe essere il prossimo grande trending topic da mettere in wishlist!