Cosa fare a Roma a novembre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti da segnare in agenda

Cosa fare a Roma a novembre? La lista degli eventi da non perdere è lunga.

Ecco allora un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dalla musica allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a novembre

**Qui tutti i nostri consigli su cosa fare, cosa vedere e dove mangiare a Roma**

(Continua sotto la foto)

Halloween e Thanksgiving al J.K. Place Roma

Cocktail ispirati ad Halloween e sapori di stagione scandiscono l’autunno al J.K. Place Roma, boutique hotel nel centro della Capitale. Fino al 2 novembre, il bar propone J.K. Spooky Halloween, una carta a tema che spazia dal “Kill James Bond”, con gin e zenzero, al “Dead Mule”, a base di vodka, Aperol, lime e limonata siciliana, fino a miscele con mezcal e tequila. Quattro mocktail completano la selezione per chi preferisce le versioni analcoliche. Dal 23 al 29 novembre, invece, il J.K. Café celebra il Thanksgiving con un menu dedicato alla tradizione americana: flan di carote con fonduta al gorgonzola, vellutata di zucca con noci pecan e cipolle in agrodolce, tacchino ripieno di castagne e salsiccia con purè di patata dolce e salsa gravy. In chiusura, torta di mele con gelato alla vaniglia.

Roba Bella Market al Sabo District

Sabato 14 e domenica 15 novembre il Vintage Market Roma fa tappa al Sabo District (zona Pietralata) con Roba Bella Market, un appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo e al riuso creativo. Gli spazi dell’ex complesso industriale di via Mesula ospiteranno 60 espositori provenienti da tutta Italia, con abbigliamento e accessori dagli anni Settanta ai Duemila, vinili, memorabilia, giocattoli, riviste d’epoca e insegne storiche. Una sezione sarà dedicata all’upcycling, con capi e accessori realizzati recuperando abiti usati e scarti tessili; un’altra riunirà poster originali, oggetti decorativi e curiosità da collezione. Ad accompagnare la visita, dj set e un’offerta gastronomica dalla colazione all’aperitivo, con pasta e fritti proposti da FAD Centocelle Family Bistrot e Punto Mobile Food Agency.

Bottega SuperNaturale a San Lorenzo

Vino naturale, sidro, vinili e creatività si incontrano da Bottega SuperNaturale, nuovo spazio inaugurato il 30 ottobre in piazzale Tiburtino 9, nel quartiere San Lorenzo. Il locale riunisce un’enoteca da asporto, uno showroom e gli spazi di un’agenzia di comunicazione e di uno studio di produzione audio. La selezione comprende quasi 200 etichette di vino e sidro di oltre 40 produttori provenienti da Italia e altri Paesi europei, scelti per l’attenzione alle pratiche di lavoro e alla sostenibilità in vigna e in cantina. Tra le specialità, i sidri norvegesi, al centro del primo appuntamento di novembre, True Norwegian Sideri, dedicato anche alla storia del black metal nordico. In programma durante l’anno degustazioni con i produttori, mostre e piccoli concerti.

Roma Arte in Nuvola

Dal 20 al 22 novembre la Nuvola dell’Eur ospita la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, con circa 140 gallerie italiane e internazionali e un programma di mostre, installazioni, performance e incontri dedicati all’arte moderna e contemporanea. Paese ospite è la Germania, presente con la collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia, curata da Gregor Jansen e Julia Apitzsch in occasione dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La mostra riunisce opere di otto artisti, tra cui Candida Höfer e Thomas Struth, per esplorare le influenze culturali reciproche. La Lombardia, Regione ospite, punta invece sulle nuove generazioni con una selezione di manifesti olimpici e paralimpici realizzati da artiste e artisti under 40 in collaborazione con Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026.

Roma Jazz Festival

Dal 1° al 24 novembre il Roma Jazz Festival festeggia la sua 50ª edizione con 18 concerti tra Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Casa del Jazz e Alcazar, oltre a due appuntamenti fuori città. Il titolo, Rileggere Miles, ripensare il jazz, rende omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, affidandone l’eredità a musicisti che ne hanno raccolto e trasformato la visione, tra cui Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt ed Erik Truffaz. Il programma attraversa generazioni e linguaggi, con protagonisti italiani come Rosa Brunello, Enzo Favata e Chiara Civello con Clap! Clap!, oltre a Eleonora Strino, Domenico Rizzuto e Nexus Quartet. Tra gli appuntamenti speciali, un omaggio a Sonny Rollins e due concerti dedicati a John Coltrane a Fossanova e Rieti.

Spaghetti Unplugged

La stagione romana di Spaghetti Unplugged prosegue a Largo Venue il 12 novembre con Incubo e Gloria Tricamo, dopo il debutto nella nuova location in autunno. Da oltre tredici anni il format dà spazio alla musica emergente con serate che combinano open mic, ospiti dal vivo e dj set, fino alla tradizionale spaghettata di mezzanotte. Un’occasione per ascoltare nuovi progetti e assistere a incontri spontanei tra artisti e pubblico, nel segno di una scena indipendente che negli anni ha visto passare anche nomi poi arrivati al grande pubblico, da Gazzelle ai Måneskin. Il calendario romano proseguirà il 17 dicembre con i Cosmonauti Borghesi e un ospite a sorpresa.

Layla Pairing Night

Fino a dicembre, Layla Boutique & Counter, in via Monte Zebio, a Prati, propone Layla Pairing Night, un ciclo di cene degustazione che mette al centro il gambero rosso di Mazara del Vallo, abbinato a ingredienti e prodotti ricercati. Gli appuntamenti si svolgono al counter, con soli dieci posti per serata, per seguire da vicino le preparazioni e dialogare con lo chef e gli ospiti. Sabato 7 novembre sarà protagonista Giorgia Cappella, fondatrice di Lady Truffle, con un menu che accosta gamberi e scampi al tartufo bianco e nero uncinato: dal bun di gambero rosso al carpaccio di scampo con porcini, fino ai tortelli di scampo con bisque e tartufo bianco, per concludere con una panna cotta alla pera e tartufo nero. Il ciclo si chiuderà sabato 5 dicembre con Bere Giapponese, per una serata dedicata all’incontro tra il gambero rosso e i distillati del Giappone.

Musica

Novembre porta a Roma un ricco calendario di concerti tra pop, cantautorato e sperimentazione. Il mese si apre il 1° novembre con tre eventi: all’Auditorium Parco della Musica (ore 18:00) arriva Davide “Boosta” Dileo, cofondatore e tastierista dei Subsonica, che presenta Pianorama, il nuovo album strumentale uscito a ottobre, tra pianoforte ed elettronica; all’Auditorium Conciliazione c’è Coez con il progetto From the Rooftop 3; mentre Claudio Baglioni chiude a Piazza di Siena le repliche romane di Che notte è questa!. Bob Dylan si esibirà il 5 novembre al Palazzo dello Sport nell'ambito del suo Rough and Rowdy Ways Tour; Francesco De Gregori sarà fino al 15 novembre al Teatro Sala Umberto con Nevergreen (Perfette sconosciute), una serie di concerti dedicati anche a brani meno noti del suo repertorio. All’Auditorium Conciliazione sono attesi Malika Ayane il 3 novembre e Brunori Sas dal 5 al 7 novembre. Chiude il calendario il 27 novembre all’Atlantico Ditonellapiaga, con una tappa del suo tour.

Sunday Brunch e Kids Club all’Hotel de Russie

Il Sunday Brunch di Le Jardin, all’Hotel de Russie, si arricchisce di una proposta dedicata ai bambini. Mentre gli adulti si godono il brunch nel Giardino Segreto, con i piatti firmati dallo chef Fulvio Pierangelini, i più piccoli possono partecipare alle attività del nuovo Kids Club, tra laboratori creativi, giochi e appuntamenti a tema. Il calendario prevede il 1° novembre una festa di Halloween con face painting, caccia al tesoro e decorazione di mini zucche, mentre il 6 e il 20 dicembre tornano le Christmas Sundays, con biscotti da decorare, lavoretti natalizi e letterine da spedire a Babbo Natale. Un’occasione per vivere la domenica in famiglia, tra cucina e intrattenimento, in uno dei giardini più suggestivi del centro di Roma.

Nuove aperture: VIVI – ORA

VIVI amplia la sua presenza a Roma con VIVI – ORA, il sesto indirizzo del brand e il quarto ospitato in un luogo della cultura. Dopo le aperture a Palazzo Braschi, alla Galleria Borghese e a Palazzo Bonaparte, il nuovo locale trova spazio a Explora – il Museo dei Bambini di Roma, realtà che da oltre 25 anni propone ai bambini da 0 a 11 anni percorsi di apprendimento attraverso il gioco e installazioni interattive.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte, VIVI – ORA (in via Flaminia 82) è pensato per accompagnare i diversi momenti della giornata: dalla colazione alla cena, passando per il pranzo di lavoro, una pausa o un aperitivo con gli amici. Il nome richiama proprio l’invito a vivere il presente, in uno spazio che vuole essere un punto d’incontro per occasioni e pubblici diversi, all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme.

Manifesto Festival

Dal 25 al 29 novembre Manifesto festeggia a Roma la sua decima edizione con un programma che intreccia musica elettronica, sperimentazione e arti visive in diverse location della città. Il festival esplora i punti d’incontro tra linguaggi e culture sonore, dal dub alle nuove frontiere dell’elettronica, con artisti affermati e protagonisti emergenti della scena internazionale. Tra gli ospiti spiccano il maestro del dub Mad Professor, accompagnato da DJ King Karmz, e Alessandro Cortini, che presenta per la prima volta a Roma il live audiovisivo Nati Infiniti. In programma anche le atmosfere ambient di Carmen Villain, il progetto Escapology del pioniere della dubstep Kode9, le esplorazioni musicali globali di Quantic e il live audiovisivo di Maria Arnal, in un’unica data italiana. Completano la line-up Laura Agnusdei, Blak Saagan, Populous, Norf Tech, Orange Combutta, Amore Audio, Enea Pascal e Leonar.

Arte di Vivere al The St. Regis Rome

Dal 10 al 12 novembre, The St. Regis Rome ospita la quinta edizione di Arte di Vivere, l’appuntamento nato per celebrare l’ospitalità italiana attraverso arte, musica, gastronomia e artigianato. Il programma si apre martedì 10 con il Concerto d’archi per la Città, eseguito da dieci concertiste, e prosegue con il Tea Ritual arricchito dalle creazioni dolciarie di Da Vittorio. Alle 19, nella lobby dell’hotel, sono previsti lo Champagne Sabering, l’aperitivo in collaborazione con Ciampini Roma e l’accensione dell’albero di Natale, seguita da una cena dedicata a Biondi-Santi e dalla musica swing di Stefano Signoroni & The Mc Band.

Mercoledì 11 novembre spazio all’arte con il workshop DO YOU DADA? di Galleria Continua, rivolto alle scuole secondarie, e l’Art Talk delle 17.30 in conversazione con Maite Carpio Bulgari. La serata prosegue con A St. Regis Night Orchestra with The Italian Society, accompagnata dalla cucina dell’Executive Chef Francesco Donatelli. Giovedì 12, invece, è in programma una Chocolate Experience nella Credenza di Augusto firmata da Davide Comaschi, maître chocolatier di Da Vittorio, seguita dai Paccheri Da Vittorio e dal Lumen Society DJ Set.

L’accensione dell’albero segna anche l’inizio delle festività dell’hotel, che proseguiranno con la cena della Vigilia di Natale, i brunch delle feste con attività dedicate ai bambini e, a San Silvestro, una cena di gala nella sala da ballo Ritz accompagnata da Moa & The Real Deal Orchestra: qui tutto il programma.

Ravioli dal mondo da Eataly Roma Ostiense

Per due fine settimana, il secondo piano di Eataly Roma Ostiense ospita Ravioli dal Mondo, il festival dedicato alle specialità ripiene di diverse tradizioni gastronomiche. Dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre si potranno assaggiare ricette provenienti da vari Paesi: dai ravioli cinesi alle empanadas argentine e peruviane, dai gyoza giapponesi ai pierogi polacchi. Tra i protagonisti Mr Pling, Ceibo, Dolce Pierozek, 5&28 Cucina e Miscele, Mamaya-Ramen, Nina Killa e Sapore Perù. A completare il percorso, la pasticceria giapponese di Hiromi Cake e una selezione di birre artigianali, vini, distillati e bevande internazionali, con la partecipazione del microbirrificio napoletano Kobi Brewing. In programma anche esibizioni musicali, masterclass e show cooking dedicati alle tecniche e alle ricette della tradizione. L’ingresso è gratuito; per le degustazioni si acquistano gettoni al costo di 1,50 euro ciascuno.