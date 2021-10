Gli stivali alti, che siano con tacco o rasoterra, sono sempre un alleato prezioso sui nostri look autunnali: ecco i modelli top del momento

Non vedevate l'ora che arrivasse l'autunno-inverno per poterli finalmente tirar fuori dalla scarpiera e sfoggiare su ogni look? Beh ma allora siete delle vere high boots addicted!

Come biasimarvi, del resto: gli stivali alti sono così versatili e sexy, ci salvano il look in tantissime occasioni diverse, stanno bene sia con gonne e abiti - corti, midi e lunghi non fa differenza - ma hanno la loro da dire anche con jeans e pantaloni infilati dentro alla cavallerizza (sì, persino con i modelli più eleganti come quelli da tailleur: provare per credere). Insomma siamo davanti a una calzatura che si merita senza dubbio di far la parte dell'"asso pigliatutto" nel nostro dress code quotidiano.

Per aiutarvi nella ricerca del modello perfetto abbiamo selezionato le varianti must have della stagione in corso: rasoterra o con tacco alto, in pelle, in suede o in gomma (sì, gli stivali da pioggia sono ufficialmente il trend del momento), dalla lunghezza che arriva al ginocchio o qualche centimetro sopra, fino alle versioni che arrivano a metà coscia, alias i cuissardes.

Ce n'è davvero per tutti i gusti. Pronte a scegliere i vostri?

Con tacco sottile e catena ZARA

Credits: zara.com

Pitonati con tacco grosso GEOX

Credits: geox.com

Stivali cuoio al ginocchio MANGO

Credits: shop.mango.com

Stivali Puddle in gomma BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

Texani alti ISABEL MARANT

Credits: mytheresa.com

Stivali da cavallerizza TORY BURCH

Credits: toryburch.com

Stivali con kitten heels H&M

Credits: hm.com

Stivali flat con borchie Alaïa

Credits: mytheresa.com

Cuissardes silver JIL SANDER

Credits: mytheresa.com

Stivali alti pitonati MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Con tacco alto e plateau JEFFREY CAMPBELL

Credits: mamaison.shoes

Texani alti dorati PARIS TEXAS

Credits: norrgatan.com

Stivali a fiori CUOIO DI TOSCANA

Credits: cuoioditoscana.it

Con foglie ricamate BALDININI

Credits: baldinini-shop.com

Chunky boots & OTHER STORIES

Credits: stories.com

In suede burgundy L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Stivali in gomma con staffa GUCCI

Credits: gucci.com

Stivali alti glitter VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com

Cuissardes in suede STEVE MADDEN

Credits: mamasion.shoes

Stivali bassi in suede PRIMADONNA COLLECTION

Credits: primadonnacollection.com

Stringati con suola bold CULT

Credits: cultofficial.com