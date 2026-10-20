Alti al ginocchio, gambale largo, design essenziale: ecco l’identikit degli stivali senza tacco più cool della stagione.

Non aspettiamo altro che l’arrivo dell’autunno per tornare a sfoggiare i nostri amati stivali al ginocchio dall'alba al tramonto.

Tra proposte con kitten heels e varianti con il tacco vertiginoso, anche in questa stagione potremo contare su un’infinità di modelli per completare i nostri outfit quotidiani. Ma assicuratevi di destinare parte del vostro budget anche all’acquisto di nuovo paio di stivali bassi!

Eh sì, anche se quelli con il tacco si rivelano i migliori “partner in crime” per slanciare al massimo la silhouette e rendere un po’ più speciali quei look che rischiano di risultare troppo basic, gli stivali senza tacco si confermano la scelta ideale per godere del massimo comfort da mattina a sera.

A ricordarcelo, anche una grande icona di stile come Sienna Miller che qualche giorno a fa a Londra ne ha sfoggiato un paio che è finito inevitabilmente nella nostra shopping list.

***Julia Roberts negli anni '90 lo aveva già capito: il blazer in pelle è il pezzo che non può mancare nel guardaroba autunnale***

Trovare degli stivali senza tacco che garantiscono il massimo comfort e la giusta dose di eleganza non è così facile. Beh, Sienna ha optato per un modello design essenziale, firmato dal brand Dune, capace di coniugare alla perfezione comodità e coolness.

Lei li ha indossati (con la solita nonchalance che la contraddistingue) con dei bermuda, un maglione girocollo blu e una borsa in pelle intrecciata. Ma lo sappiamo bene, gli stivali senza tacco si prestano a infinite combinazioni e quest’autunno potremo sfruttarli anche sotto ad abiti midi e gonne più femminili.

Se vi abbiamo fatto venire voglia di rinnovare la vostra collezione di stivali, ecco una mini selezione di modelli flat che potrebbero giusto fare al caso vostro.

Stivali senza tacco: 8 modelli da mettere subito in wishlist

GIANVITO ROSSI Stivali in pelle con la punta arrotondata

Credits: courtesy of press office

FRAU Stivali neri in pelle rigenerata

Credits: frau.it

BALDININI Stivali in pelle color testa di moro

Credits: baldinini-shop.com

PARIS TEXAS Stivali al ginocchio a stampa cocco

Credits: farfetch.com

CHARLES & KEITH Stivali al ginocchio senza tacco

Credits: charleskeith.eu

ZARA Stivali in pelle con dettaglio metallico

Credits: zara.com

H&M Stivali in pelle scamosciata beige

Credits: 2.hm.com

LAZZARI Stivali da cavallerizza color testa di moro

Credits: lazzarionline.com

Foto: GettyImage