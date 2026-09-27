Giorgio Armani chiude la Milano Fashino Week con "Evoluzione", la nuova collezione SS27: ecco 5 highlight dello show.

Come di consueto, è stata la sfilata di Giorgio Armani a chiudere questa edizione della Milano Fashion Week, un appuntamento immancabile che ha segnato il gran finale della settimana della moda milanese.

Con "Evoluzione", questo il nome della nuova collezione SS27 di Giorgio Armani, la direttrice creativa Silvana Armani ha portato in passerella un guardaroba che racconta come lo stile possa evolversi nel tempo senza perdere la propria identità.

Per farlo ha reinterpretato i codici distintivi della Maison in chiave contemporanea, mantenendo però intatto quel senso di eleganza che contraddistingue il brand fin dagli albori.

Ma ecco 5 cose che ricorderemo dello show.

***Tra artigianalità e leggerezza: la nuova collezione SS27 di Bottega Veneta***

01. La palette

La palette alterna tocchi di nero, avorio e oro. Il nero, più deciso e a tratti lucido, si affianca così a tonalità più luminose, sempre dosate con equilibrio in modo dare risalto ai look e spezzare il rigore dei capi più essenziali.

02. Il simbolo della farfalla

Elemento centrale della SS27 è la farfalla che compare tra i motivi grafici della collezione e diventa simbolo di trasformazione e cambiamento, un richiamo alla possibilità di cambiare restando sempre fedeli a sè stessi. Un elemento che racconta bene il momento che sta vivendo oggi la Maison, chiamata a guardare al futuro senza dimenticare la propria storia.

03. La collezione SS27 di Giorgio Armani

La collezione SS27 di Giorgio Armani spazia da look eleganti e sofisticati a proposte dal carattere più essenziale e rilassato: due direzioni totalmente diverse che riescono a convivere con naturalezza nello stesso guardaroba. La giacca resta uno dei capi centrali della collezione, riletta attraverso proporzioni più lunghe e una costruzione leggera. Il taglio maschile si ammorbidisce e accompagna il movimento, mentre accanto trovano spazio proposte dal fit più aderente che seguono la silhouette senza segnarla. I blazer si portano con bermuda sartoriali o pantaloni fluidi. I completi sono declinati nelle nuance più neutre della palette o accesi da motivi optical. Spalle definite e dettagli metallici sono un chiaro richiamo agli anni ’80. Per la prima volta compare il cotone, una scelta più quotidiana che rende i capi ancora più facili da indossare. A bilanciarlo ci sono materiali più luminosi, impreziositi da fili di lurex o da riflessi metallizzati, pensati per accompagnare lo stesso look in diversi momenti della giornata, dall’ufficio alla sera. Tra gli accessori spiccano i nuovi stivaletti da sub in neoprene e le mini clutch da portare a mano.

04. Il bomber con il volto di Giorgio Armani

Tra i pezzi più chiacchierati della collezione, un capospalla che è un vero e proprio omaggio a Re Giorgio: un bomber ricoperto di paillettes e impreziosito dal volto di Giorgio Armani. Un modo per riportare idealmente lo stilista in passerella, rendendolo parte della collezione e del racconto della Maison.

05. Il front row

A seguire lo show, tante celeb italiane e internazionali e diversi amici del brand. Tra loro, le attrici Claire Danes ed Elizabeth Debicki e poi ancora Levante, Francesca Fagnani, Anna Ferzetti, Gabriele Muccino, Matilde Lutz, Celeste Dalla Porta e tanti altri.

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