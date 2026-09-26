Versatili, pratici e chic: gli abiti in maglia sono la soluzione perfetta per ottenere look autunnali impeccabili e senza sforzo

Con i primi cali di temperatura e le giornate che si accorciano, prende il via un rito antico e affascinante: quello di riscoprire il piacere di coprirsi. È il momento di lasciarsi avvolgere da una gestualità più intima, fatta di strati soffici e delicati.

La moda autunno 2026 segna il grande ritorno della maglieria e incorona come veri protagonisti gli abiti in maglia: raffinati, leggeri e pronti a valorizzare la silhouette senza mai soffocarla.

Ricominciare a vestirsi non è più una semplice necessità, ma un ritrovato piacere sensoriale. Scopriamo come i vestiti in maglia ridefiniscono il concetto di comfort elegante.

Quali sono gli abiti in maglia 2026 da avere ora?

La parola d'ordine di questa stagione è leggerezza grazie a filati caldi, soffici e impalpabili. Gli abiti in maglia diventano così una seconda pelle pronta a regolare la temperatura corporea e ad esaltare le forme.

Tra le fibre più desiderate dell'autunno 2026 troviamo micro-cashmere e lana extrafine su abiti polo o t-shirt dress in maglia.

Grazie a colletti bon-ton, bottoni e scolli a V, questi vestiti rappresentano la sintesi perfetta tra stile preppy ed eleganza casual senza per forza avvolgere e comprimere esageratamente.

Sì, la moda autunno inverno 2026 prevedi abiti in maglia più ampi e meno fascianti. E ancora alpaca e seta, o viscosa elasticizzata ad alta densità su modelli a costine fini per un effetto visivo slanciante.

L'eleganza effortless chic è servita. Spazio anche al rasato con mini abiti a maniche corte. I colori sono classe: tanto grigio, nero ma anche marrone e rossi fino a tonalità autunnali mixate armoniosamente tra loro.

Ecco gli abiti in maglia da cui farsi tentare quest'autunno

MANGO

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TWINSET

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COS

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DESIGUAL

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MAX MARA

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FALCONERI

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RALPH LAUREN

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TORY BURCH

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ZARA

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ROUJE

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