La holiday season si avvicina e l’unica regola è splendere: dagli effetti glitter alle pailettes, gli abiti luminosi sono i veri protagonisti del momento

Sarà anche vero che Natale e Capodanno ci sembrano ancora lontani, ma la verità è che la stagione delle feste è molto più vicina di quanto vogliamo ammettere.

Dicembre arriva sempre all’improvviso, con il suo carico di aperitivi, party aziendali, cene infinite, rimpatriate improvvisate e pomeriggi dedicati a parenti, nipotini e amiche che non vediamo da mesi.

E, come ogni anno, ci ritroviamo a pensare: "Che ora che cosa mi metto?". La risposta è una sola: abiti di paillettes scintillanti!

Questo infatti è il momento di brillare. Con dischetti luccicanti, certo. Ma anche glitter che si muovono a ogni passo, lurex cangiante che accende persino la luce più triste di un ristorante, cristalli che sembrano piccole stelle cucite sulla stoffa e tutto ciò che fa brillare l'outfit.

Il bello degli abiti luminosi è che potete interpretarli come volete. Potete scegliere un total look super scintillante e diventare senza sforzo le regine del party, oppure puntare su un modello più semplice e lasciare che sia il tessuto a parlare, senza bisogno di accessori particolari.

E se temete l’effetto "too much", vi basta giocare con contrasti soft: un cappotto classico, un paio di stivali puliti, un make-up leggero e la magia resta intatta, ma con un equilibrio perfetto anche per il giorno.

Insomma, le feste possono anche arrivare all’improvviso, ma almeno una certezza ce l’abbiamo: quando avete un abito che brilla, siete già a metà dell’opera. Il resto lo fa il mood, la compagnia e, ovviamente, la luce delle feste!

Abiti luminosi: le proposte da non lasciarsi scappare

