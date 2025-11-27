It's party season! Gli abiti luccicanti per le feste che accendono subito il mood
Sarà anche vero che Natale e Capodanno ci sembrano ancora lontani, ma la verità è che la stagione delle feste è molto più vicina di quanto vogliamo ammettere.
Dicembre arriva sempre all’improvviso, con il suo carico di aperitivi, party aziendali, cene infinite, rimpatriate improvvisate e pomeriggi dedicati a parenti, nipotini e amiche che non vediamo da mesi.
E, come ogni anno, ci ritroviamo a pensare: "Che ora che cosa mi metto?". La risposta è una sola: abiti di paillettes scintillanti!
Questo infatti è il momento di brillare. Con dischetti luccicanti, certo. Ma anche glitter che si muovono a ogni passo, lurex cangiante che accende persino la luce più triste di un ristorante, cristalli che sembrano piccole stelle cucite sulla stoffa e tutto ciò che fa brillare l'outfit.
Il bello degli abiti luminosi è che potete interpretarli come volete. Potete scegliere un total look super scintillante e diventare senza sforzo le regine del party, oppure puntare su un modello più semplice e lasciare che sia il tessuto a parlare, senza bisogno di accessori particolari.
E se temete l’effetto "too much", vi basta giocare con contrasti soft: un cappotto classico, un paio di stivali puliti, un make-up leggero e la magia resta intatta, ma con un equilibrio perfetto anche per il giorno.
Insomma, le feste possono anche arrivare all’improvviso, ma almeno una certezza ce l’abbiamo: quando avete un abito che brilla, siete già a metà dell’opera. Il resto lo fa il mood, la compagnia e, ovviamente, la luce delle feste!
Abiti luminosi: le proposte da non lasciarsi scappare
BA&SH
Credits: ba-sh.com
H&M
Credits: hm.com
MARELLA
Credits: marella.com
ROTATE
Credits: mytheresa.com
RAQUEL DINIZ
Credits: Courtesy of Press Office
SANDRO
Credits: Courtesy of Press Office
TWINSET
Credits: twinset.com
NEXT su Zalando
Credits: zalando.it
MANGO
Credits: mango.com
ESSENTIEL ANTWERP
Credits: essentiel-antwerp.com
MAX MARA
Credits: maxmara.com
PARFOIS
Credits: parfois.com
ZARA
Credits: zara.com
DKNY su Zalando
Credits: zalando.it
PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
© Riproduzione riservata