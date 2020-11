Con tacco oppure bassi gli stivaletti stringati sono un vero must della stagione fredda: ecco una selezione di varianti che non vedrete l'ora di sfoggiare!

Comodi, versatili e in alcuni casi anche molto chic: parliamo degli stivaletti stringati che, nonostante i tanti mood differenti che possono rappresentare, hanno senz'altro come denominatore comune la grande dose di glamour che sanno donare ai nostri look.

Che voi preferiate i modelli flat o quelli con tacco, che siate delle sostenitrici degli anfibi dal fascino punk oppure quelli in stile "vittoriano" con tacco midi, poco importa: i lace up boots sono la soluzione ideale da sfoggiare praticamente con tutto e per tutto l'inverno.

Da quelli in pelle stampa cocco con para chunky perfetti per tutti i giorni, alle varianti con interno in ecofur per le giornate più fredde, fino ai modelli più eleganti da accostare anche a gonne e abiti midi, la scelta è ampia e accontenta proprio tutte le esigenze di stile.

Non vi resta che farvi tentare dalla nostra selezione con gli stivaletti stringati più belli dell'autunno inverno 2020.



& OTHER STORIES

Credits: stories.com

MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

PELLICO

Credits: pellico.net

H&M

Credits: hm.com

ZARA

Credits: zara.com

MOTIVI

Credits: motivi.com

LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

SEZANE

Credits: sezane.com

CHIE MIHARA

Credits: chiemihara.com

ASH

Credits: ash.com

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

EMANUELLE VEE

Credits: emanuellevee.it

CARMENS

Credits: carmens.it

BRUNO BORDESE

Credits: brunobordese.com

L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

MIU MIU

Credits: mytheresa.com

RUCOLINE

Credits: rucoline.com

ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE

Credits: alvieromartini.it