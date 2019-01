Gli stivaletti da acquistare per la nuova stagione? Ecco le versioni più belle

Versatili, pratici e soprattutto super cool: gli stivaletti ci accompagneranno anche nel corso della primavera. Questa è una certezza!

Quello che però, forse, ancora non sapete o su cui state meditando, è su quali modelli orientarsi, tra le tante proposte della primavera estate 2019, per collezionare un look favoloso dopo l'altro.

A tal quesito rispondiamo noi con una selezione ad hoc delle versioni più interessanti in circolazione.

A cominciare dai texani che, insieme agli stivaletti bianchi, si riconfermano tra i più apprezzati, da sfoggiare all day long praticamente su tutto, dai jeans all'abitino elegante.

Gli anfibi dal gusto punk si arricchiscono di dettagli preziosi come una catena dorata o un'applicazione di strass.

Perfetti anche gli ankle boots a fantasia, che sia un tartan, un pitonato o una stampa animalier, il glamour è assicurato.

Stivaletti in vernice bianca GIANVITO ROSSI

Anfibi gioiello ROGER VIVIER

In tessuto check BALENCIAGA

Front cut & OTHER STORIES

In suede pastello MANSUR GAVRIEL

In pelle metallizzata RAG & BONE

Dalla fantasia animalier SAINT LAURENT

Stringati con catenella gold BURBERRY

Dalla silhouette essenziale in pelle burgundy TORY BURCH

Ricoperti di strass MARCO DE VINCENZO

Stampa snake MANGO

Con tacco midi e squadrato ZARA

Scamosciati con bottoni automatici TOD'S

Texani con ricami floreali VALENTINO GARAVANI

Credits: valentino.com