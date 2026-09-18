Dalle collane a catena agli orecchini a spirale: una selezione di gioielli delle nuove collezioni FW26 che dovreste assolutamente tenere d’occhio.

Puntualmente con l’arrivo dell’autunno iniziamo a tirare fuori dall’armadio giacche e maglioni e cogliamo l’occasione per aggiornare il guardaroba con nuovi look più adatti alle temperature del periodo.

Ma il cambio di stagione non coinvolge solo capi di abbigliamento e piccoli accessori: anche i gioielli, infatti, si meritano il giusto refresh.

Dopo mesi in cui i bijoux dai colori vivaci e dai dettagli giocosi sono stati i protagonisti indiscussi dei nostri outfit, ora è tempo di cambiare registro e di lasciare spazio alle nuove tendenze dell’autunno.

E se vi state chiedendo quali saranno i trend più forti di questa stagione, non temete: abbiamo già individuato noi i gioielli delle nuove collezioni che vale la pena tenere d’occhio per dare un twist inaspettato ai prossimi look autunnali.

***Quando le statement belts fanno il look: 7 mise da cui prendere ispirazione per i prossimi outfit autunnali!***

Le collane spaziano da choker minimali a catene più lunghe, arricchite da charms di ogni forma e dimensione, da indossare singolarmente o da mixare tra loro, per giocare con le lunghezze e creare combinazioni sempre diverse.

Anche i bracciali si dividono tra proposte più easy e altre decisamente più preziose: dai modelli con il cordino colorato, perfetti per il giorno, a quelli in oro o argento, tempestati di strass, cristalli e diamanti, ideali per aggiungere un tocco di luce anche i look più semplici.

E poi ancora, orecchini a cerchio, a spirale, dalle forme floreali o con pendenti impreziositi da pietre colorate; anelli dal design essenziale o decorati da perle e altri dettagli preziosi.

Quali sono i gioielli delle nuove collezioni che sono già finiti nel nostro fashion radar? Scopriteli nella gallery a seguire.

Gioielli: le novità delle collezioni FW26 MARCO BICEGO Anello a fascia in oro giallo 18 carati con quarzi gialli

Credits: courtesy of press office

RECARLO Orecchini a spirale in oro giallo 18 kt con 2 diamanti naturali dal taglio brillante a forma a cuore

Credits: recarlo.com

MERCI MAMAN Collana personalizzata zodiaco

Credits: courtesy of press office

VFS Charm placcato oro a forma di cavallo a dondolo

Credits: vfsthestudio.com

SWAROVSKI Collana della nuova collezione Classica, pensata per adattarsi al corpo e accompagnarne i movimenti con una fluidità naturale



Credits: courtesy of press office

SUMA CRUZ Bracciale in filo di ottone argentato e placcato oro della collezione Punk

Credits: courtesy of press office

OTTAVIANI Orecchini dorati

Credits: courtesy of press office

POMELLATO Collana in oro con diamanti della collezione "Iconica"

Credits: courtesy of press office

POLÉNE Bracciale in metallo placcato oro e rattan

Credits: it.polene-paris.com



PD PAOLA Orecchini pendenti placcati oro 18k

Credits: pdpaola.com

PANDORA Bracciale Sfere con punto luce

Credits: it.pandora.net

SODINI Orecchini della linea Deva

Credits: courtesy of press office

MORELLATO Collana in argento 925 riciclato e cubic zirconia con pendente staccabile che si trasforma in spilla

Credits: courtesy of press office

MARLÙ Collana con pendente della collezione "Unique Like a Pearl"

Credits: courtesy of press office

MABINA GIOIELLI Orecchini con perle e diamanti della collezione My Diamond

Credits: mabina.it

LIL MILAN Magnetica, collana in argento placcato oro 18k

Credits: lilmilan.com

KIDULT Bracciale Infinity con diamante

Credits: discoverkidult.com

GIULIA IOSCO Anello con la perla della collezione "Cage"

Credits: giuliaiosco.com

GIOVANNI RASPINI Orecchini a forma di fiore di ibisco in argento 925

Credits: giovanniraspini.com



DODO Anello Pepita in oro giallo 9k

Credits: dodojewels.com

ATELIER VM Orecchini a cerchio in oro 18 carati

Credits: ateliervm.com

DESIGUAL X ZALIO Anello a spirale in argento

Credits: desigual.com

COLLANINE COLORATE Collana della collezione "Birthstones" con ciondolo in argento 925 o argento dorato e impreziosito da una pietra dura incastonata

Credits: courtesy of press office

ROBERTA VITANZA Bracciale elastico Taormina con ciondolo traforato

Credits: robertavitanzagioielli.it

BOCCADAMO Collana placcata oro giallo con charm con quadrato in pavé di zirconi

Credits: bocaadamo.com

AMANTS DE LA LUNE Anello da mignolo o da falange in bronzo giallo

Credits: courtesy of press office

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