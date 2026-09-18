Shine on! Sono questi i gioielli e i bijoux perfetti per dare una marcia in più ai look autunnali
Puntualmente con l’arrivo dell’autunno iniziamo a tirare fuori dall’armadio giacche e maglioni e cogliamo l’occasione per aggiornare il guardaroba con nuovi look più adatti alle temperature del periodo.
Ma il cambio di stagione non coinvolge solo capi di abbigliamento e piccoli accessori: anche i gioielli, infatti, si meritano il giusto refresh.
Dopo mesi in cui i bijoux dai colori vivaci e dai dettagli giocosi sono stati i protagonisti indiscussi dei nostri outfit, ora è tempo di cambiare registro e di lasciare spazio alle nuove tendenze dell’autunno.
E se vi state chiedendo quali saranno i trend più forti di questa stagione, non temete: abbiamo già individuato noi i gioielli delle nuove collezioni che vale la pena tenere d’occhio per dare un twist inaspettato ai prossimi look autunnali.
***Quando le statement belts fanno il look: 7 mise da cui prendere ispirazione per i prossimi outfit autunnali!***
Le collane spaziano da choker minimali a catene più lunghe, arricchite da charms di ogni forma e dimensione, da indossare singolarmente o da mixare tra loro, per giocare con le lunghezze e creare combinazioni sempre diverse.
Anche i bracciali si dividono tra proposte più easy e altre decisamente più preziose: dai modelli con il cordino colorato, perfetti per il giorno, a quelli in oro o argento, tempestati di strass, cristalli e diamanti, ideali per aggiungere un tocco di luce anche i look più semplici.
E poi ancora, orecchini a cerchio, a spirale, dalle forme floreali o con pendenti impreziositi da pietre colorate; anelli dal design essenziale o decorati da perle e altri dettagli preziosi.
Quali sono i gioielli delle nuove collezioni che sono già finiti nel nostro fashion radar? Scopriteli nella gallery a seguire.
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