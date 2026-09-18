Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Sette giorni, sette Fashion Pills, sette modi diversi di raccontare ciò che ci piace della moda: talento, creatività, heritage e nuove idee. Pronte? Non perdiamo il passo.

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e i talenti dell’Accademia del Lusso sfilano a Piazza di Spagna

(Credits: Courtesy of Press Office)

Una delle più grandi passioni di Grazia.it è quella di celebrare i giovanissimi, futuro della moda. Come i talenti che hanno partecipato alla sfilata Fashion & Talents, organizzata da Accademia del Lusso di Roma a Piazza di Spagna, la piazza più bella del mondo, che negli anni ha visto sfilare i grandi nomi della moda. Un incontro tra formazione d’eccellenza, talento emergente e sistema moda internazionale. In passerella abbiamo visto le loro visioni innovative e il loro stile personale. Perché il futuro del sistema moda comincia anche dando spazio e voce alle nuove generazioni.

#Fashion&Talents

Fashion Pills: martedì e Giorgio Armani veste d’eleganza anche i nostri amici a quattro zampe.

(Courtesy of Press Office)

Giorgio Armani incontra Poldo Dog Couture per una collezione Autunno 2026 dedicata al dogwear. Impermeabili, maglioncini, pettorine e accessori da viaggio uniscono funzionalità e stile, tra tonalità avio e lime e l’iconico blu Armani. Dettagli ricercati e materiali performanti portano la sobria eleganza della Maison anche nel guardaroba dei nostri amici più fedeli. Perché lo stile, in fondo, è anche una questione di… pedigree.

#PoldoDogCouture

Fashion Pills: mercoledì e SeiLati presenta la borsa come accessorio di memoria

(Courtesy of Press Office)

Ormai sapete quanto amiamo segnalarvi alternative di borse artigianali, uniche e no logo. E SeiLati ha realizzato ogni nostro desiderio con Iconica, la borsa artigianale Made in Italy che punta sulla personalizzazione: fodere illustrate, pellami, colori e dettagli tutti da scegliere, che la rendono unica, come un racconto da portare con sé. Perché oggi il vero lusso passa proprio dal tempo e dall’unicità delle cose, ne siamo sicuri.

#IconicaBySeiLati

Fashion Pills: giovedì e tutto l'heritage di Invicta racchiusi nel temporary store

(Courtesy of Press Office)

Pop, minimal, iconico… tutta la nostra infanzia rinchiusa in uno zainetto (altro che Me contro Te!). Invicta celebra i suoi 120 anni inaugurando il suo primo temporary store milanese, in Corso Garibaldi 73. Uno spazio che mette insieme passato e presente del brand, tra i colori inconfondibili dell’Icon Collection e le ultime novità. Un indirizzo da segnare per riscoprire uno di quei marchi che hanno accompagnato intere generazioni e che, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di invecchiare.

#Invicta120

Fashion Pills: venerdì e Lorenzo Musetti protagonista di IUMAN

(Credits: courtesy of press office)

Lorenzo Musetti scende in campo come nuovo volto di IUMAN Intimissimi. Stile, comfort e performance si incontrano in una partnership che accompagnerà il campione anche sul circuito ATP. Game, set, style.

#MusettiIsIUMAN

Fashion Pills: sabato e la collab che ci fara' amare la pioggia tra Hunter e Ganni

(Courtesy of Press Office)

La collab di cui stiamo per parlarvi vi farà quasi sperare nelle intemperie: coolness allo stato puro, rigorosamente waterproof. GANNI incontra Hunter e celebra il British style con il suo twist più irriverente, tra stampe leopardate, poncho, rain hat e gli immancabili Wellington boots. Perché anche sotto la pioggia, lo stile non si bagna.

#GANNIxHunter

Fashion Pills: domenica e la seconda capsule di Liu Jo disegnata da Elodie

(Courtesy of Press Office)

Un denim che canta, balla e seduce, proprio come Elodie. È lei a immaginarlo per il suo corpo e per quello di noi donne che amiamo i jeans, la moda e soprattutto la versatilità. Stretch, femminile, sexy quanto basta: un po’ Liu Jo, un po’ Elodie, moltissimo noi.

#LiuJoFeatElodie