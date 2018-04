Se siete in cerca di un mood elegante e allo stesso tempo casual puntate al look marinière perfetto da sfoggiare in riviera ma soprattutto in città.

Siete pronte a salpare? Per la primavera-estate 2018 lo stile navy (o per dirla alla francese, marinière) è ancora più esclusivo e raffinato ed evoca i tempi passati di uan delle sue intramontabili fautrici, Mademoiselle Coco Chanel.

La tendenza, ormai iconica, ha assunto una cifra stilistica tale da non risultare affatto démodé ma sempre in voga, grazie a una "marea" di dettagli che evocano l’estate, il mare aperto, le eleganti navi da crociera.

Ma quali sono i pezzi must su cui puntare? Pantalone flare a vita alta, giacca doppio petto impreziosita da bottoni dorati, blusa sailor e maxi abito a righe bianche e blu, foulard quadrato da legare al collo, cappello alla marinara.

Un accenno di rosso, a piccole dosi, aggiungerà al look un tocco di glam. Per completare l’outfit gli accessori a tema nautical sono la "ciliegina sulla torta": un orecchini ad ancora, ciondoli a timone, corde, nodi e stelle.

Per non perdere la bussola vi proponiamo una gallery in pieno stile navy.





COACH Borsa a spalla in pelle blu navy con logo centrale.

Credits: it.coach.com

HERNO Giacca doppio petto a righe bianche e blu.

Credits: herno.it

OSCAR DE LA RENTA Sandalo in suede con tacco alto e chiusura a nodo.

Credits: oscardelarenta.com

PENNY BLACK T-shirt in cotone blu con stampa a nodo.

Credits: pennyblack.com

PIERRE BALMAIN Abito mini in stile navy con bottoni dorati sul davanti.

Credits: harrods.com

TOD'S mocassini rossi in morbido suede.

Credits: tods.com

TORY BURCH Pantalone flare taglio palazzo con bottoni bianchi laterali a contrasto.

Credits: farfetch.com

TRUSSARDI Blazer elegante doppio petto declinato in blu.

Credits: trussardi.com

ZARA Abito chemisier a righe verticali con cintura in vita.

Credits: zara.com