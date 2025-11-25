Si chiama Lil Cover Ring e trasforma lo smart ring in un gioiello di lusso





Un gioiello che monitora la tua salute e il benessere ma allo stesso tempo esprima il tuo stile e, perché no? , sia anche bello da vedere e mostrare!



Gli smart ring sono diventati il nuovo oggetto del desiderio per un pubblico che desidera avere un controllo preciso e costante sulla qualità della propria vita; eppure, spesso, il lato estetico deve cedere il passo alla funzionalità... O almeno, è stato così fino a ora!



Il brand di fine jewelry italiano LIL Milan ha pensato a rendere lo smart ring un vero e proprio gioiello. Come? Realizzando Lil Cover Ring, un anello speciale, una sorta di cover preziosa da sovrapporre al dispositivo e trasformarlo in qualcosa di prezioso e unico.









Tre le varianti di Lil Cover Ring, disponibili, (tutte compatibile con Oura Ringa 4):

Pavé, realizzato con diamanti lab-grown incastonati a mano su tutta la superficie e che creano una fascia luminosa che cattura la luce ad ogni gesto; Letter, impreziosito da un'iniziale di pavé con diamanti e, infine, Marquise, caratterizzato da un singolo diamante dall'omonimo taglio sospeso al centro, che segue la curva naturale dello smart ring con un design puro e poetico.

"Era utile, ma non era un gioiello che rifletteva il mio stile," spiega Varetta parlando della prima volta che ha indossato uno smart ring e le è venuta in mente l'idea: "Ho notato che le persone che investono nella propria salute con un dispositivo di questo tipo tengono molto anche all'estetica. Eppure erano costrette a scegliere tra monitorare il proprio benessere e indossare i propri gioielli preferiti. Ho voluto dare loro entrambe le cose."









Una piccola-grande innovazione, a cavallo tra il mondo della gioielleria e quello della tecnologia e che le unisce in un cerchio prezioso.

LIL Cover Ring (il cui progetto è depositato) è disponibile dal 17 novembre esclusivamente sul sito lilmilan.com.





"Smart never looked this precious" è il motto della campagna che racconta perfettamente questa filosofia: abbracciare la tecnologia nella propria vita senza sacrificare la propria identità estetica o il proprio senso di bellezza.