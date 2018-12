Dalle gonne midi in pelle ai cappotti a vestaglia fino alle borse con le frange, ecco i capi e gli accessori top che salutano il grande ritorno dei ’70



Tutto torna, nella moda come in ogni cosa. Stavolta tocca allo stile di un decennio che ha rivoluzionato totalmente il fashion: gli anni Settanta.



Dalle gonne midi in pelle lucida agli stivaletti scamosciati fino ai pantaloni culotte in velluto, tutto ciò che ha reso indimenticabile i favolosi Seventies è tornato a fare palpitare i cuori di tutte noi.



Un revival per nostalgici ma anche per chi sfoggia per la prima volta i pezzi iconici di quel look fatto di frange, ecopellicce, cappotti a vestaglia e stivali cuissardes.



Sexy, elegante, mai banale: lo stile anni 70 è raffinato e attualissimo. Quindi lo è anche chi si rifà il guardaroba ispirandosi a quel mood.



Abbiamo selezionato 14 capi e accessori che sembrano usciti da un armadio Seventies super chic e invece sono nelle vetrine adesso, pronti a vestire chiunque di charme con quel tocco vintage che non guasta mai.



SEVENTY Blazer fantasia a quadri da allacciare in vita.



Photo Credits: Seventy

BARENA Cappotto a vestaglia in velluto color rame.



Photo Credits: Barena

BERWICH Pantaloni a culotte in velluto a costine.



Photo Credits: Berwich



MOSCOT Occhiali con montatura d’oro e lenti tondeggianti.



Photo Credits: Moscot



PIERANTONIO GASPARI Pantaloni a palazzo bianchi.



Photo Credits: PierAntonio Gaspari



PRADA Gonna midi in pelle lucida con profili a contrasto.



Photo Credits: Mytheresa

GIVENCHY Borsa con manico e tracolla in pelle scamosciata con frange laterali.



Photo Credits: Mytheresa

SAINT LAURENT Stivaletti scamosciati con tacco largo medio.



Photo Credits: Mytheresa



SILVIAN HEACH Pelliccia cropped.



Photo Credits: Silvian Heach



CARMENS Stivali al ginocchio in pelle nera.



Photo Credits: Carmens



ELISABETTA FRANCHI Pencil skirt con tasche e spacco.



Photo Credits: Elisabetta Franchi



MANGO Tuta in jeans lavaggio scuro.



Photo Credits: Mango



MAX & CO. Camicetta bianca con fiocco.



Photo Credits: Max & Co.

PS BY PAUL SMITH Cappello fedora in feltro color petrolio.



Photo Credits: Zalando