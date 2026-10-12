Autunno a tutto pattern! Ecco le stampe di tendenza da avere nel guardaroba adesso
In questo periodo dell’anno tendiamo a prediligere colori caldi e nuance avvolgenti che ci aiutano a entrare bene nel mood autunnale ma chi l’ha detto che i look monocromatici sono la nostra unica opzione!
In una stagione in cui il guardaroba quotidiano rischia di diventare troppo cupo e grigio, far spazio nell’armadio a qualche capo o accessorio stampato non può che rivelarsi un’ottima idea.
E la buona notizia è che sono tantissime le stampe di tendenza su cui potremo contare quest’autunno per dar vita ad outfit tutt’altro che noiosi.
***Dimenticate il beige "noioso": la sfumatura autunnale 2026 che slancia la figura senza l'aiuto dei tacchi è un'altra!***
Cosa dicono gli ultimi trend in merito?
Nelle collezioni FW26 dominano fantasie di tutti i tipi, dalle più raffinate alle più audaci fino a quelle più giocose. E noi abbiamo già individuato quelle siamo pronte a sfoggiare h24 per tutta la stagione.
5 stampe di tendenza da tenere d’occhio quest’autunno
01. Stampa Bambi
Tra le fantasie più trendy di questa stagione c’è un grande ritorno: la stampa Bambi. Grande tormentone dello scorso inverno, la stampa Bambi quest’anno è tornata nelle collezioni di grandi e piccoli brand declinata sia su capi di uso quotidiano sia su accessori più chic e sarà una valida alternativa alla classica leopard print.
ZARA Top in maglia a maniche lunghe
Credits: zara.com
OTTOD’AME Pantaloni a palazzo in viscosa
Credits: ottodame.it
MANGO Mules in pelle a stampa Bambi
Credits: shop.mango.com
02. Stampa check
La stampa check si conferma una delle grandi protagoniste della moda autunnale. Gonne e blazer a quadri sono uno dei must-have della stagione, ma anche altri capi in questa fantasia possono rivelarsi degli ottimi salva-look, dall’ufficio alle uscite serali.
WOOLRICH Chemisier a stampa check
Credits: ottodame.com
SANDRO Giacca a quadri monopetto
Credits: it.sandro-paris.com
MARIA DE LA ORDEN Gonna midi a quadri a vita alta
Credits: mariadelaorden.com
03. Pois
Solitamente sfoggiate capi e accessori a pois solo durante la bella stagione? Beh, preparatevi a ricredervi. Eh sì, perché i pois possono avere un grandissimo potenziale anche in autunno e basta solo scegliere capi e accessori dai colori non troppo sgargianti per riuscire a inserirli facilmente nel guardaroba di tutti i giorni.
IMPERIAL Camicia a pois con il colletto classico
Credits: imperial-fashion.com
JACQUEMUS Borsa a mano in pelle
Credits: jacquemus.com
PARFOIS Gonna stampata a pois
Credits: parfois.com
04. Stampa pitone
Per affrontare con la giusta grinta i vari appuntamenti della giornata, spazio anche alla stampa pitone che, insieme a quella zebrata, regna già sovrana in tutte le collezioni. Che vogliate osare e indossarla in total look o dosarla con cura e sfoggiarla a piccoli tocchi, quest’autunno la troverete declinata su un’infinità di capi e accessori, dai capispalla per la mezza stagione agli stivaletti.
LUISA SPAGNOLI Cappotto in pelle a stampa pitonata
Credits: luisaspagnoli.com
SÉZANE Stivaletti pitonati con kitten heels
Credits: sezane.com
H&M Pencil skirt a stampa pitone
Credits: 2.hm.com
05. Righe
Tra le stampe di tendenza dell’autunno, anche le righe che un po’ a sorpresa hanno ancora un posto in prima fila sugli scaffali dei negozi. Le trend setter sembrano amare particolarmente quelle dai colori brillanti e in effetti non c’è niente di meglio per dare un twist ai look autunnali.
MAJE Maglione a righe con il colletto
Credits: it.maje.com
MAX MARA Pantaloni a righe in seta
Credits: it.maxmara.com
LOEWE Sciarpa in seta
Credits: loewe.com
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