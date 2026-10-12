Dai pois all’immancabile motivo check: vi sveliamo le 5 stampe di tendenza che spopoleranno dappertutto quest’autunno.

In questo periodo dell’anno tendiamo a prediligere colori caldi e nuance avvolgenti che ci aiutano a entrare bene nel mood autunnale ma chi l’ha detto che i look monocromatici sono la nostra unica opzione!

In una stagione in cui il guardaroba quotidiano rischia di diventare troppo cupo e grigio, far spazio nell’armadio a qualche capo o accessorio stampato non può che rivelarsi un’ottima idea.

E la buona notizia è che sono tantissime le stampe di tendenza su cui potremo contare quest’autunno per dar vita ad outfit tutt’altro che noiosi.

***Dimenticate il beige "noioso": la sfumatura autunnale 2026 che slancia la figura senza l'aiuto dei tacchi è un'altra!***

Cosa dicono gli ultimi trend in merito?

Nelle collezioni FW26 dominano fantasie di tutti i tipi, dalle più raffinate alle più audaci fino a quelle più giocose. E noi abbiamo già individuato quelle siamo pronte a sfoggiare h24 per tutta la stagione.

5 stampe di tendenza da tenere d’occhio quest’autunno

01. Stampa Bambi

Tra le fantasie più trendy di questa stagione c’è un grande ritorno: la stampa Bambi. Grande tormentone dello scorso inverno, la stampa Bambi quest’anno è tornata nelle collezioni di grandi e piccoli brand declinata sia su capi di uso quotidiano sia su accessori più chic e sarà una valida alternativa alla classica leopard print.

ZARA Top in maglia a maniche lunghe

Credits: zara.com

OTTOD’AME Pantaloni a palazzo in viscosa

Credits: ottodame.it

MANGO Mules in pelle a stampa Bambi

Credits: shop.mango.com

02. Stampa check

La stampa check si conferma una delle grandi protagoniste della moda autunnale. Gonne e blazer a quadri sono uno dei must-have della stagione, ma anche altri capi in questa fantasia possono rivelarsi degli ottimi salva-look, dall’ufficio alle uscite serali.

WOOLRICH Chemisier a stampa check

Credits: ottodame.com

SANDRO Giacca a quadri monopetto

Credits: it.sandro-paris.com

MARIA DE LA ORDEN Gonna midi a quadri a vita alta

Credits: mariadelaorden.com

03. Pois

Solitamente sfoggiate capi e accessori a pois solo durante la bella stagione? Beh, preparatevi a ricredervi. Eh sì, perché i pois possono avere un grandissimo potenziale anche in autunno e basta solo scegliere capi e accessori dai colori non troppo sgargianti per riuscire a inserirli facilmente nel guardaroba di tutti i giorni.

IMPERIAL Camicia a pois con il colletto classico

Credits: imperial-fashion.com

JACQUEMUS Borsa a mano in pelle

Credits: jacquemus.com

PARFOIS Gonna stampata a pois

Credits: parfois.com

04. Stampa pitone

Per affrontare con la giusta grinta i vari appuntamenti della giornata, spazio anche alla stampa pitone che, insieme a quella zebrata, regna già sovrana in tutte le collezioni. Che vogliate osare e indossarla in total look o dosarla con cura e sfoggiarla a piccoli tocchi, quest’autunno la troverete declinata su un’infinità di capi e accessori, dai capispalla per la mezza stagione agli stivaletti.

LUISA SPAGNOLI Cappotto in pelle a stampa pitonata

Credits: luisaspagnoli.com

SÉZANE Stivaletti pitonati con kitten heels

Credits: sezane.com

H&M Pencil skirt a stampa pitone

Credits: 2.hm.com

05. Righe

Tra le stampe di tendenza dell’autunno, anche le righe che un po’ a sorpresa hanno ancora un posto in prima fila sugli scaffali dei negozi. Le trend setter sembrano amare particolarmente quelle dai colori brillanti e in effetti non c’è niente di meglio per dare un twist ai look autunnali.

MAJE Maglione a righe con il colletto

Credits: it.maje.com

MAX MARA Pantaloni a righe in seta

Credits: it.maxmara.com

LOEWE Sciarpa in seta

Credits: loewe.com