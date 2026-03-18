Zebrate, effetto snake, a stampa Bambi: le ballerine animalier saranno le regine indiscusse dei nostri look di primavera.

Fino a qualche stagione fa le indossavamo solo in poche e rare occasioni. Poi abbiamo iniziato a sfoggiarle esclusivamente durante il periodo invernale. Adesso le ballerine animalier sono diventate le nostre “best friends” e non abbiamo alcuna intenzione di mandarle in pensione.

Anzi, siamo pronte a indossarle all day long da qui fino all’arrivo dell’estate.

Altro che trend passeggero destinato a durare quanto un battito di ciglia! Le ballerine animalier svettano ancora in cima alla lista delle tendenze più amate del momento e c’è da giurarci: nelle prossime settimane continueremo a vederle dappertutto.

Amatissime da it-girl e celeb che le hanno ormai elette a fantasie passepartout da sfoggiare con qualsiasi tipo di outfit, questa primavera troviamo le stampe animalier declinate su ballerine classiche, con la punta tonda o affilata, ma anche su modelli Mary Jane.

E che vogliate sceglierle per esaltare gli outfit più basic o per dar vita a total look animalier più audaci e grintosi, una cosa è certa: è questo il momento di guardarsi intorno e trovarne di nuove da accogliere a braccia aperte nella cabina armadio.

Dalle intramontabili varianti leopardate, tigrate, maculate e zebrate ai modelli più desiderati della stagione, effetto snake, a stampa Bambi o mucca: ecco una mini selezione di ballerine animalier da inserire subito nella shopping list.

Ballerine animalier: i modelli da mettere in wishlist questa primavera

PARFOIS Ballerine in pelle stampata

Credits: parfois.com

ANCIENT GREEK SANDALS Ballerine a stampa bambi

Credits: ancient-greek-sandals.com

KHAITE Ballerine zebrate in cavallino

Credits: khaite.com

GIANVITO ROSSI Ballerine maculate con il cinturino

Credits: mytheresa.com

ZARA Ballerine a stampa mucca

Credits: zara.com

ARKET Ballerine a punta effetto cavallino

Credits: arket.com

AEYDE Ballerine Mary Jane a stampa shake

Credits: aeyde.com

LEGERO Ballerine in nappa maculate

Credits: legero.com

TOSCA BLU Ballerine cow print

Credits: toscablu.com

Foto in apertura: GettyImage