Ballerine animalier in primavera? Perchè no! Ecco i modelli da puntare ASAP
Fino a qualche stagione fa le indossavamo solo in poche e rare occasioni. Poi abbiamo iniziato a sfoggiarle esclusivamente durante il periodo invernale. Adesso le ballerine animalier sono diventate le nostre “best friends” e non abbiamo alcuna intenzione di mandarle in pensione.
Anzi, siamo pronte a indossarle all day long da qui fino all’arrivo dell’estate.
Altro che trend passeggero destinato a durare quanto un battito di ciglia! Le ballerine animalier svettano ancora in cima alla lista delle tendenze più amate del momento e c’è da giurarci: nelle prossime settimane continueremo a vederle dappertutto.
Amatissime da it-girl e celeb che le hanno ormai elette a fantasie passepartout da sfoggiare con qualsiasi tipo di outfit, questa primavera troviamo le stampe animalier declinate su ballerine classiche, con la punta tonda o affilata, ma anche su modelli Mary Jane.
E che vogliate sceglierle per esaltare gli outfit più basic o per dar vita a total look animalier più audaci e grintosi, una cosa è certa: è questo il momento di guardarsi intorno e trovarne di nuove da accogliere a braccia aperte nella cabina armadio.
Dalle intramontabili varianti leopardate, tigrate, maculate e zebrate ai modelli più desiderati della stagione, effetto snake, a stampa Bambi o mucca: ecco una mini selezione di ballerine animalier da inserire subito nella shopping list.
Ballerine animalier: i modelli da mettere in wishlist questa primavera
PARFOIS Ballerine in pelle stampata
Credits: parfois.com
ANCIENT GREEK SANDALS Ballerine a stampa bambi
Credits: ancient-greek-sandals.com
KHAITE Ballerine zebrate in cavallino
Credits: khaite.com
GIANVITO ROSSI Ballerine maculate con il cinturino
Credits: mytheresa.com
ZARA Ballerine a stampa mucca
Credits: zara.com
ARKET Ballerine a punta effetto cavallino
Credits: arket.com
AEYDE Ballerine Mary Jane a stampa shake
Credits: aeyde.com
LEGERO Ballerine in nappa maculate
Credits: legero.com
TOSCA BLU Ballerine cow print
Credits: toscablu.com
Foto in apertura: GettyImage
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