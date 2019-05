Siete in cerca dell’acquisto perfetto in vista dell’estate 2019? Keep calm… and relax! È arrivato il momento di offrirvi una piccola fuga dalla realtà con un gustosissimo cocktail esotico di capi e accessori in stampa tropical tutti da mixare e sfoggiare.

Con il primo caldo questo pattern spunta un po’ ovunque e piace perché ha uno stile fresco, fruttato e si ispira agli indimenticabili souvenir di viaggio. Ma quali sono i pezzi chiave su cui puntare? Scopriamoli insieme.

Nel look tropical style non possono assolutamente mancare: una sfiziosa camicia estiva a stampa palme da abbinare a un pantalone culotte dal foliage esotico, un paio di sandali infradito, una borsa in rafia e piccoli accessori a tema tropicale.

Pois e righe sullo sfondo grafico doneranno un twist più contemporaneo e ipnotico. Per un look all inclusive non dimenticate la collana di ghirlande! E se non avete voglia di viaggiare per angoli remoti visitate la nostra tropical wishlist!





BENETTON Giacca con cappuccio in cotone stampato.

Credits: it.benetton.com

DESIGUAL Abito smanicato a stampa tropicale.

Credits: desigual.com

F.R.S. FOR RESTLESS SLEEPERS Maxi dress verde con foliage esotico.

Credits: net-à-porter.com

GEDEBE Borsa Clicky Clutch in pelle ornata da cristalli.

Credits: it.forzieri.com





HAVAIANAS SU ZALANDO Sandalo infradito con stampa tropicale.

Credits: zalando.it

KOCCA Blusa con rifiniture fuxia e stampa tropical style.

Credits: kocca.it

SAVE MY BAG Borsa a mano arricchita da fiocco ton sur ton.

Credits: shoppingmilanoroma.it

MOTIVI Tutina con stampa floreale e deliziosi inserti in pizzo.

Credits: motivi.com

P.A.R.O.S.H Blusa a maniche corte con stampa di colore verde palma.

Credits: farfetch.com

STELLA JEAN Pantalone bianco tropical leggermente svasato.

Credits: modaoperandi.com

TOMMY HILFIGER Sneakers stringate con stampa tropicale.

Credits: escarpe.it

ZARA Camicetta morbida con collo rotondo, fiocco e volant.

Credits: zara.com