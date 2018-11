La tigre conquista il podio delle tendenze autunno-inverno 2018. Aggressiva, ma solo quanto basta, lascia la propria impronta su pullover, felpe, sneaker e accessori di stagione.



Stanche del "solito" animalier? No problem! Abbiamo per voi una valida alternativa, ma fate attenzione, perché dietro l’angolo c'è la vera regina di stagione: la tigre!

Per la stagione fredda, vi proponiamo un leitmotiv grintoso e graffiante: la stampa tigre che a passo felpato si impone sui must invernali e viene declinata in versione funny, stilizzata o decisamente più aggressive.

Indossare un capo o un accessorio ispirato a questo felino favoloso vi permetterà di essere eccentriche, intrepide e selvagge al punto giusto, pronte a dominare anche la jungla urbana.

Vi proponiamo una gallery dallo stile "tiger": è ufficialmente aperta la caccia (ma solo al pezzo giusto, eh)!









EMILY AND FIN Maglione a maniche lunghe blu navy dal design a tigre.

Credits: milyandfin.co.uk

GUCCI Sneaker alta in pelle bianca con patch in tessuto.

Credits: gucci.com

J.CREW Pantalone a vita alta con stampa a tigre.

Credits: net-à-porter.com

KENZO Maglione blu notte a maniche lunghe con tigre.

Credits: farfetch.com

NALI' Anello tigre in oro e cristalli.

Credits: nalishop.it

OTTOD'AME Abito midi con maniche lunghe e scollo a V.

Credits: ottodame.it

RAEY Cappotto in misto lana con cintura stretta in vita.

Credits: matchesfashion.com

SILVIAN HEACH Abito lungo rosso con fiocco e balze.

Credits: silvianheach.com

SISLEY Felpa stampata con camouflage di tigri.

Credits: it.sisley.com

VALENTINO GARAVANI Borsa con stampa a tigre in metelessé e tracolla.



Credits: net-à-porter.com