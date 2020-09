Nuova stagione, nuove sneakers! Da quelle high tech alle versioni più eclettiche e colorate, ecco i modelli must di cui non potremo fare a meno.

Sneakers, sneakers e ancora sneakers. Le tendenze più hot di stagione parlano chiaro: sono loro le trionfali protagoniste dell’autunno 2020. Non poteva essere altrimenti visto che le scarpe da ginnastica si sono ormai guadagnate un posto d’onore nel guardaroba, diventando a tutti gli effetti uno di quei pezzi chiave assolutamente fondamentali, indispensabili e imprescindibili, nonché una delle nostre fashion obsession ricorrenti.

Versatili e - aspetto da non tralasciare - comodissime, le sneakers hanno infatti abbandonato da tempo la loro verve prettamente sportiva, assumendosi il ruolo di assolute superstar in gran parte delle collezioni di prêt-à-porter. Basti pensare alle Track Sneaker di Balenciaga, tra i modelli più desiderati del momento, che con la loro estetica super tecnica (e super cool) sono riuscite a far breccia nel cuore di ogni fashion victim del globo, o alle Ultrapace di Gucci ispirate alle scarpe da corsa e realizzate con un eccentrico mix di pelli e materiali, onnipresenti sui profili Instagram di influencer e trendsetter.

Ma tra le “interpretazioni” più nuove e interessanti ci sono anche grandi classici come le sneaker alte da basket con para in gomma, rivisitate nei dettagli e nei colori e le scarpe con il velcro e la chiusura a strappo che spopolavano negli anni '80 e '90 (ve le ricordate?).

Non mancano poi le trainer da corsa, perfette per affrontare con la giusta dose di stile e grinta le giornate più frenetiche, e le intramontabili scarpe da tennis come quelle vegane di Veja, brand francese che vanta tra le sue fan persino la chiacchieratissima ex Duchessa di Sussex Meghan Markle.

Per darvi una mano a scegliere le vostre prossime sneaker del cuore siamo andate a caccia delle proposte più trendy del momento e abbiamo selezionato per voi i 14 modelli must su cui investire questo autunno.

Scopriteli tutti e lasciatevi ispirare dai nostri style tips.

ACNE In pelle rosa cipria, con suola in gomma a contrasto e chiusura con velcro a strappo, questa sneaker si abbina alla perfezione a pantaloni culotte e jeans flared.

Credits: acnestudios.com

DIOR Si chiama Walk’n’Dior la nuova sneaker della maison parigina impreziosita dalla firma “Christian Dior J'Adior” sulla suola in gomma e sui lacci. Da provare con un paio di jeans alla caviglia, una t-shirt bianca e una giacca biker per un look rilassato ma grintoso.

Credits: dior.com

APL ATHLETIC Ultra performante, con tomaia elasticizzata e suola speciale per fornire supporto a ogni passo. Una scarpa perfetta in combo con leggings e cardigan oversize.

Credits: brownsfashion.com

BALENCIAGA Non passa inosservato il modello Track in nylon e rete realizzato al 100% senza l’uso di pelle, che si presterà ai mix&match più insoliti. Utilizzatelo per sdrammatizzare i pezzi più eleganti del guardaroba.

Credits: balenciaga.com

SAINT LAURENT “Stellata” la sneaker Court Classic SL/06 in pelle con suola in gomma. Da indossare h 24 con gonne lunghe, jeans e pantaloni maschili.

Credits: brownsfashion.com

GUCCI Si ispira alla classica scarpa da corsa ed è realizzata in pelle a stampa Tejus, pelle scamosciata effetto vissuto, tessuto reflex e dettagli in rete tecnica la sneaker Ultrapace della maison fiorentina. Indossatela come se fosse una scarpa basica e non abbiate paura di osare.

Credits: gucci.com

NEW BALANCE Con la sneaker tecnica FlueCell Echo dalla suola in gomma ondulata potrete andare letteralmente ovunque. Assicuratevi di farlo con stile però, accostandola a un paio di jeans cropped e a un blazer.

Credits: newbalance.it

REEBOK Guarda al passato la sneaker Club C 85 Vintage dal design iconico ed essenziale. Non limitatevi a utilizzarla per completare i vostri daily look ma divertitevi ad accostarla a capi più eleganti, ad esempio a una gonna in pizzo (come fa l'influencer Leanne Pak) o a uno slip dress di raso.

Credits: reebok.it

SKECHERS Coniuga alla perfezione stile e comfort la sneaker della linea Arch Fit realizzata in tessuto lavorato a maglia con soletta ammortizzante. Con un trench e una borsa a tracolla si trasformerà in una preziosa alleata per la città.

Credits: Press Office

STELLA MCCARTNEY Suola chunky e cinturini in velcro per questa eclettica sneaker realizzata senza l'uso di pelle - nel rispetto dell’etica cruelty free del brand - che completerà in modo perfetto gli outfit più minimal e rigorosi.

Credits: stellamccartney.com

PREMIATA Bastano un paio di jeans cropped e una t-shirt basica per esaltare questa sneaker in suede e tessuto con suola in gomma e stampa logo.

Credits: Press Office

TORY BURCH Ricordano il design delle scarpe da tennis anni Settanta le sneaker ultra leggere con romantica stampa floreale firmate Tory Burch. Accostatele a capi neutri per evitare l’effetto too much.

Credits: Press Office



VEJA Sono realizzate in C.W.L, un'alternativa alla pelle realizzata in cotone ricoperto di mais, le sneakers ecosostenibili Urca dalle linee minimali con lacci in cotone organico al 100%. Si portano con tutto, dalla gonna midi agli abiti a portafoglio, dai jeans alla giacca di pelle.

Credits: Press Office

NIKE Per vere nostalgiche la sneaker di ispirazione retrò a tinte pop Blazer Mid Vintage '77 in pelle. “Funziona” benissimo in combo con gonne midi a pieghe e camicette dal piglio bon ton. Indossare per credere.

Credits: nike.com