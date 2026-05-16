Slippers e mules: ecco le varianti più chic da scegliere
C'è chi ancora le etichetta come "ciabatte" ma ormai, le slippers o mules sono entrate nel quotidiano come calzature perfette per la mezza stagione.
Il fascino esotico dell'inglese certo ha aiutato a nobilitarle e a renderle un pezzo più sofisticato e, insieme a questo, anche le passerelle dei più grandi nomi della moda ci hanno messo del loro.
Durante le scorse stagioni le avevamo incontrate alla Paris Fashion Week, logate Miu Miu, e ora le ritroviamo con una grande varietà in fatto di colori, forme e materiali.
Anche di stili: grazie a semplici dettagli, come il ricamo o l'applicazione giusta, quelle che potremmo definire delle semplici ciabattine si adattano facilmente alle molteplici occasioni non sono della giornata, ma anche agli eventi speciali.
Diventando anche scarpe perfette per eventi serali e cerimonie, le slippers della Primavera-Estate 2026 dominano la top ten delle tendenze e, forse ve ne sarete accorti da soli, sono praticamente ovunque.
Modelli con maxi logo o dalle silhouette semplici che puntano a far emergere i materiali: dalla pelle liscia o scamosciata alle trame a rete, cristalli che creano punto luce o maxi applicazioni effetto gioiello.
Le proposte sono tantissime e, piacciano o no, su una cosa è impossibile non essere d'accordo: la loro comodità. Fatela vostra quindi e scegliete, tra i modelli che abbiamo selezionato appositamente, quello che fa per voi.
Slippers e mules per la primavera-estate
Mules Horsebit in pelle, GUCCI.
Credits: Mytheresa.com
Sabot in pelle scamosciata, PRADA.
Credits: Prada.com
Slippers DNA con placca logo, DOLCE & GABBANA.
Credits: Farfetch.com
Pantofole in tessuto rete, MIU MIU.
Credits: Miumiu.com
Mules a rete, ARKET.
Credits: Arket.com
Mule Reinette in raso, VALENTINO GARAVANI.
Credits: Valentino.com
Slippers in pelle di vitello e satin, ANCIENT GREEK SANDALS.
Credits: Farfetch.com
Mule Bareitall Shine con cristalli, STUART WEITZMAN.
Credits: Stuartweitzman.com
Mules Narcisa in suede con cristalli, VERONICA BEARD.
Credits: Mytheresa.com
Sabot in pelle nera, PREMIATA.
Credits: Premiata.com
Furlane sabot lavorate a mano in velluto leopardato con suola in gomma, VIBI VENEZIA.
Credits: Vibivenezia.it
Slippers in suede morbido, MANEBÍ.
Credits: Manebi.com
Slippers in suede, CALVIN KLEIN COLLECTION.
Credits: Net-a-porter.com
Slippers Rega in suede, AEYDE.
Credits: Aeyde.com
Zoccolo in pelle scamosciata, MASSIMO DUTTI.
Credits: Massimodutti.com
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