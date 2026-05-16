Minimal o decoratissime, rigorosamente senza tacco, sono le scarpe del momento. Sì, scarpe: non le vorrete forse chiamare "ciabatte"?



C'è chi ancora le etichetta come "ciabatte" ma ormai, le slippers o mules sono entrate nel quotidiano come calzature perfette per la mezza stagione.

Il fascino esotico dell'inglese certo ha aiutato a nobilitarle e a renderle un pezzo più sofisticato e, insieme a questo, anche le passerelle dei più grandi nomi della moda ci hanno messo del loro.

Durante le scorse stagioni le avevamo incontrate alla Paris Fashion Week, logate Miu Miu, e ora le ritroviamo con una grande varietà in fatto di colori, forme e materiali.

Anche di stili: grazie a semplici dettagli, come il ricamo o l'applicazione giusta, quelle che potremmo definire delle semplici ciabattine si adattano facilmente alle molteplici occasioni non sono della giornata, ma anche agli eventi speciali.

Diventando anche scarpe perfette per eventi serali e cerimonie, le slippers della Primavera-Estate 2026 dominano la top ten delle tendenze e, forse ve ne sarete accorti da soli, sono praticamente ovunque.

Modelli con maxi logo o dalle silhouette semplici che puntano a far emergere i materiali: dalla pelle liscia o scamosciata alle trame a rete, cristalli che creano punto luce o maxi applicazioni effetto gioiello.

Le proposte sono tantissime e, piacciano o no, su una cosa è impossibile non essere d'accordo: la loro comodità. Fatela vostra quindi e scegliete, tra i modelli che abbiamo selezionato appositamente, quello che fa per voi.

Slippers e mules per la primavera-estate

Mules Horsebit in pelle, GUCCI.

Credits: Mytheresa.com

Sabot in pelle scamosciata, PRADA.

Credits: Prada.com

Slippers DNA con placca logo, DOLCE & GABBANA.

Credits: Farfetch.com

Pantofole in tessuto rete, MIU MIU.

Credits: Miumiu.com

Mules a rete, ARKET.

Credits: Arket.com

Mule Reinette in raso, VALENTINO GARAVANI.

Credits: Valentino.com

Slippers in pelle di vitello e satin, ANCIENT GREEK SANDALS.

Credits: Farfetch.com

Mule Bareitall Shine con cristalli, STUART WEITZMAN.

Credits: Stuartweitzman.com

Mules Narcisa in suede con cristalli, VERONICA BEARD.

Credits: Mytheresa.com

Sabot in pelle nera, PREMIATA.

Credits: Premiata.com

Furlane sabot lavorate a mano in velluto leopardato con suola in gomma, VIBI VENEZIA.

Credits: Vibivenezia.it

Slippers in suede morbido, MANEBÍ.

Credits: Manebi.com

Slippers in suede, CALVIN KLEIN COLLECTION.

Credits: Net-a-porter.com

Slippers Rega in suede, AEYDE.

Credits: Aeyde.com



Zoccolo in pelle scamosciata, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com