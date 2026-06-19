La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Diciamoci la verità: ci sono settimane in cui l'unica cosa che può svoltare la giornata è un po' di sano shopping per così dire "terapeutico". Quell'accessorio che vediamo scrollando su Instagram o quel pezzo che ci risolve il look in cinque minuti. Questa settimana abbiamo selezionato 7 novità freschissime che sono entrate dritte dritte nella nostra wishlist e che faranno venire subito voglia di fare click anche a voi. Spoiler: c'è un po' di tutto, dalle borse perfette per la città (e per il mare) fino al cappellino da baseball "definitivo"...lasciatevi tentare.

1) La borsa a tracolla "color burro" di Unisa



Se dovessimo scegliere un colore per questa stagione, sarebbe sicuramente il burro. Più caldo del bianco ottico e decisamente più chic del solito beige. Questa tracolla della nuova collezione di Unisa ci ha conquistate subito: ha una linea pulita, è super funzionale ed è prodotta con pellami certificati e sostenibili. È quel classico pezzo passe-partout che metti al mattino per l'ufficio e tieni fino all'aperitivo, senza doverci pensare troppo. Da avere!

Courtesy of Press Office

2) La borsa in rafia "Seaside Hobo" di Marni

La borsa in paglia non è più un'esclusiva della spiaggia e la nuova collezione di Marni ne è la prova. La Seaside Hobo Bag, lavorata a mano in paper rafia, è comoda e spaziosa. Il bello di questo modello è che sta benissimo anche in città e porta quel tocco estivo e disinvolto che non guasta mai. Se cercate l'investimento di stagione, lo avete trovato.

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3) L'abito midi asimmetrico di Desigual

Stanche della simmetria? Nella nuova collezione di Desigual tutto gira intorno a tagli diagonali, lunghezze sfalsate e orli a punta. Questo abito midi è perfetto perché asseconda i movimenti del corpo ed è leggerissimo. Risolve il look in un attimo, basta aggiungere un paio di sandali e il gioco è fatto. Promosso a pieni voti.

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4) Il Cage Ear-necklace di Giulia Iosco Atelier

Quando i look estivi diventano più minimal e leggeri, sono i gioielli a fare tutto il lavoro. Questo modello di Giulia Iosco Atelier non è il solito orecchino: unisce oro e diamanti a perle naturali d'acqua dolce dalle forme uniche e organiche. Ha un design scultoreo irresistibile ed è perfetto da sfoggiare con i capelli raccolti per un tocco po' unconventional.

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5) Gli occhiali da sole "Summer Love" di Jimmy Fairly



La nuova linea di Jimmy Fairly si chiama Summer Love e si ispira alle atmosfere di Maiorca al tramonto. Ci piace perché propone due opzioni opposte ma ugualmente cool: potete scegliere l'audacia delle montature oversize e spesse (la linea Massive Statement) oppure puntare sul minimalismo rétro dei modelli ovali e sottili (Understated). A voi la scelta, l'effetto cool è assicurato in entrambi i casi.

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6) Il completo in lino rosa di Via Masini 80

Il lino d'estate è un grande classico, ma declinato in questa sfumatura di rosa diventa subito super contemporaneo. Questo completo di Via Masini 80, formato da blazer in lino mosso e pantalone coordinato, è l'essenza dell'eleganza senza sforzo. È fresco e comodo, ha un taglio sartoriale modernissimo ed è perfetto sia da sfoggiare in città sia da infilare in valigia per il weekend.

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7) Il cappellino Yankees di ’47 x MLB x Swarovski Creators Lab

Chiudiamo in bellezza con uno dei pezzi di street style più iconici. Il classico cappellino degli Yankees firmato ’47 x MLB è stato completamente reinterpretato dallo Swarovski Creators Lab (con la direzione creativa di Giovanna Engelbert). Il risultato? L'iconico logo "NY" tempestato di cristalli taglio baguette e rotondi su una base color marshmallow. Praticamente il pezzo pop-luxury definitivo per svoltare anche il più semplice dei look.

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