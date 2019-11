Le "stringate" sono da sempre sinonimo di eleganza, look misurato e buone maniere. Ecco 15 modelli di cui vi innamorerete perdutamente





Alzi la mano chi non ha nel cuore (e nel guardaroba) una scarpa stringata preferita!

Le scarpe modello “francesina” sono un classico intramontabile che non può mancare negli outfit invernali.

Comodissime perché flat (o al limite con un po’ di platform per slanciare la silhouette), versatili perché si adattano a innumerevoli look, eleganti perché richiamano il dress code dei manager old school.

Insomma, le scarpe stringate sono un evergreen e, in quanto tali, per l’inverno non vanno in letargo.

Anzi: questa è proprio la stagione che più le chiama a gran voce.



Tra i trend irrinunciabili di adesso, spicca quello della texture metallica: una derby in vernice argentata o con un qualsiasi finish metal sarà il passe-partout per le feste.

La colorazione silver, infatti, le rende un po’ scarpe-gioiello, illuminando di charme e di luce le vostre mise.



(*** I capi e gli accessori silver per l'inverno 2019 ***)

La palette cromatica che più fa battere i cuori di tutte rimane però quella dei neutri. Marrone, verde scuro e bordeaux richiamano le tinte di questa stagione, quindi abbinatele pure a tutto senza pensarci due volte!



I classici irrinunciabili? Il nero e il bianco.

Una scarpa stringata total black è la quintessenza dell’eleganza. Un po’ mannish e molto “brava ragazza”, la francesina per eccellenza è proprio lei.

Per una raffinatezza ulteriore, il total white, specialmente con il finish lucido della vernice, vi donerà quel pizzico di charme che non guasta mai.

E per chi invece volesse stemperare tutto questo bon ton? Niente paura: ci sono le borchie, il dettaglio rock che in un attimo cambia la scarpa e tutto il look!

Abbiamo selezionato per voi le scarpe stringate perfette per ogni occasione. Siete pronte a conoscere le vostre best friend dell’inverno?







ANNA FIELD Scarpe francesine color argento.



Credits: Zalando



BALENCIAGA Strigate in pelle con borchie.



Credits: Mytheresa







CHURCH'S Derby bianche in pelle.



Credits: Church's







DIXIE Stringata in cuoio.



Credits: Dixie







FRATELLI ROSSETTI Stringate in vernice color rosa nude.



Credits: Fratelli Rossetti







H&M Scarpe modello brogue in finta pelle laccata.



Credits: H&M







CARMENS Stringate con para "maxi".

Credits: carmens.it





L'AUTRE CHOSE Francesine in pelle nera lucida.



Credits: L'autre Chose







LOEWE Stringate flat in pelle nera.



Credits: Mytheresa







MORESCHI Derby in pelle di vitello con borchie.



Credits: Moreschi







PRADA Francesine in pelle metallizzata con platform.



Credits: Mytheresa







SAINT LAURENT Scarpe stringate in vernice.



Credits: Farfetch







SISLEY Derby in pelle.



Credits: Sisley







& OTHER STORIES Scarpe stringate modello Oxford con suola tecnica.



Credist: & Other Stories







WEEKEND MAX MARA Franscesine in pelle.



Credits: Max Mara







ZARA Scarpe stringate bassse con impunture.



Credits: Zara



BATA Stringate classiche con punta in vernice.

Credits: bata.it