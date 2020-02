Che primavera sarebbe senza un paio di scarpe nuove di zecca? Se poi sono anche bellissime e non costano una follia, ancora meglio.

La primavera in arrivo (o almeno noi lo speriamo davvero tanto!) ci mette addosso un'irrefrenabile voglia di shopping. A voi no?

In particolar modo, essendo ancora presto per gli abitini leggeri, sono gli accessori a catalizzare la nostra attenzione in questo periodo. E dato che non si vive di sole borse (ecco le più cool in circolazione sotto i 500 euro!), oggi parliamo di scarpe.

Le caratteristiche principali che devono avere per destare il nostro interesse? Innanzitutto che siano belle, anzi bellissime. Poi che siano versatili e stilose, in modo da poterle mixare liberamente con tanti look diversi. E infine, ma non meno importante, che non pesino eccessivamente sul nostro budget mensile.

Siete d'accordo con i nostri criteri di ricerca? Se la risposta è affermativa, allora troverete piena soddisfazione nella selezione di oggi, ne siamo certe.

Abbiamo sbirciato infatti tra le collezioni spring summer 2020 e individuato le scarpe più belle sotto i 200 euro da sfoggiare al volo!

Sandali alti in pelle e camoscio BRUNO PREMI (138 euro)

Credits: brunopremi.com

Slingback con inserto mesh TOPSHOP (46 euro)

Credits: topshop.com

Stivaletti texani con le frange MOTIVI (89 euro)

Credits: motivi.com

Sneakers ADIDAS Continental (109,95 euro)

Credits: adidas.it

Sandali in raso con cinturino alla caviglia MAX&CO. (179 euro)

Credits: it.maxandco.com

Loafer ricamate PRETTY BALLERINAS (199 euro)

Credits: prettyballerinas.com

Pumps glitter SEZANE (145 euro)

Credits: sezane.com

Sandali in pelle bicolor BATA (79,99 euro)

Credits: bata.it

Mules bicolor ZARA (59,95 euro)

Credits: zara.com

Mocassini stampa cocco MANGO (49,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Sandali pitonati con fibbia H&M (69,99 euro)

Credits: hm.com

Stivaletti in pelle & OTHER STORIES (129 euro)

Credits: stories.com