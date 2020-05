Scarpe e sandali con tacco sono sempre il nostro punto debole, lo confessiamo! Se poi sono anche low cost, oltre che bellissimi, ancora meglio, no?

Certo certo, le calzature flat sono super comode e non potremmo mai rinunciare a sfoggiarle. Ma vogliamo parlare di quel "brivido fashion" che sanno regalare le scarpe e i sandali con tacco? Davvero impagabile, non trovate?

Slanciano la figura, ci regalano qualche centimetro in altezza, il che non guasta, e soprattutto aggiungono un tocco glamour anche all'outfit più semplice e basic.

Ebbene l'estate in arrivo ha in serbo per voi tanti modelli nuovi e bellissimi che non vedrete l'ora di ammirare "a sud delle vostre caviglie" (per citare la nostra adorata Carrie Bradshaw che di scarpe se ne intende!).

Ma anche un occhio di riguardo al portafoglio è doveroso. Per questo abbiamo selezionato le versioni più chic in circolazione ma rigorosamente budget friendly, ossia sotto i 100 euro. Non vi sentite già più sollevate?

Dai sandali con listini intrecciati, un grande must di stagione, alle romantiche pumps a fiori, dai sabot in pelle intrecciata alle décolleté bon ton con cinturino alla caviglia fino alle ciabattine con tacco midi da indossare all day long: scegliete le varianti più in linea con il vostro stile personale e sfoggiatele senza moderazione!

Sandali con listini incrociati & OTHER STORIES (89 euro)

Credits: stories.com

Pumps a fiori ALDO su Zalando (63,95 euro)

Credits: zalando.it

Slingback in suede OVYE (55 euro)

Credits: ovye.it

Sandali con cinturino alla caviglia PULL&BEAR (19,99 euro)

Mules con fiocco TOPSHOP (49 euro)

Credits: topshop.com

Ciabattine a righe con strass J CREW (59,88 euro)

Credits: jcrew.com

Zeppe in corda SEZANE (90 euro)

Credits: sezane.com

Sabot in pelle intrecciata STRADIVARIUS (35,99 euro)

Credits: stradivarius.com

Décolleté pastello con cinturino DOROTHY PERKINS su Zalando (23,95 euro)

Credits: zalando.it

Slingback con applique floreale BATA (29,99 euro)

Credits: bata.it

Sandali con fasce MANGO (69,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Sandali laminati CAFENOIR (79 euro)

Credits: cafenoir.it

Zeppe turchesi H&M (59,99 euro)

Credits: hm.com

Slingback a rete ZARA (39,95 euro)

Credits: zara.com

Pumps in pelle EVEN&ODD su Zalando (55,95 euro)

Credits: zalando.it