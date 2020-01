Stivaletti, sandali, décolleté e chi più ne ha, più ne metta: scoprite con noi le scarpe must have della prossima stagione!

La primavera estate 2020 ha in serbo un sacco di novità in fatto di scarpe. Se non vedete l'ora anche voi di sbirciare tra le nuove collezioni dei brand e magari, perché no, iniziare a sceglierne qualcuna da aggiungere alla vostra wish list di stagione, tranquille. A indirizzarvi nell'infinità delle proposte in circolazione, vi aiutiamo noi. Con una selezione ad hoc dei modelli più cool da non lasciarsi scappare.

Le scarpe di moda del 2020

Le tendenze più interessanti per la prossima stagione calda? La scelta è ampia e pronta a soddisfare gli stili più disparati.

Dai texani pitonati agli stivali in suede (che sì, ormai sono stati ampiamente sdoganati e si portano anche in primavera!). Dai mocassini a tinte pastello alle pumps dall'allure bon ton, passe-partout su tutti i look.

E poi naturalmente sneakers bianche e sandali e sandaletti di ogni sorta e genere...da indossare anche subito, magari con dei calzini glitter antifreddo.

Su quali versioni orientarsi? Dipende dal vostro stile e dai vostri gusti: si spazia da quelli con listini intrecciati stampa pitone, alla variante minimal in pelle nera con cinturino alla caviglia, fino ai sandali con maxi plateau perfetti per svettare.

Ecco una selezione di scarpe della primavera estate 2020 da cui lasciarsi tentare!

Sneakers minimal Stan Smith ADIDAS

Credits: adidas.it

Pumps slingback BLUMARINE

Credits: blumarine.com

Décolleté argento GUESS

Credits: guess.eu

Décolleté cipria con fiocco HÖGL

Credits: zalando.it

Ciabattine in pelle FABIANA FILIPPI

Credits: fabianafilippi.com

Mocassini in suede TOD'S

Credits: tods.com

Sandali minimal COS

Credits: cosstores.com

Stivali in suede MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali con plateau SANTONI

Credits: santonishoes.com

Stivaletti in pelle bianca LONGCHAMP

Credits: longchamp.com

Sandali pitonati con listini ZARA

Credits: zara.com