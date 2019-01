Cominciare l'anno con il piede giusto non è mai stato più glamour di così

Scarpe, che passione! Se non vedete l'ora che inizi ufficialmente la nuova stagione per poter correre a comprarne un paio nuovo di zecca, benvenute: siete anche voi delle vere shoes addicted.

Ma perchè aspettare? Si può anche giocare d'anticipo e accaparrarsi subito uno dei modelli must have della primavera estate 2019 (prima che vadano a ruba!).

Quali sono le vecchie fiamme che ci faranno ancora battere il cuore e quali le new entry di cui innamorarsi a prima vista?

Di sicuro non è ancora giunto il momento di archiviare i texani, variegati su mille fogge e texture differenti, ma ancora in cima alla lista dei must have!

Dopo un periodo leggermente in penombra, tornano invece a brillare tra le nostre scelte più cool anche gli anfibi: stringati, con para alta in gomma, da indossare anche sotto agli abitini più femminili e romantici.

Sempre presenti le slingback con kitten heels, che più bon ton di così non si può, gli stivaletti bianchi e le sneakers coloratissime.

Stivaletti texani VALENTINO GARAVANI

Slingback con kitten heels REDVALENTINO

Mules con cristalli JIMMY CHOO

Sneakers color-block ADIDAS ORIGINALS

Stivaletti in pelle bianca ALEXANDER MCQUEEN

Sandali in vernice con platform MIU MIU

Anfibi stringati DIOR

