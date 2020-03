Le scarpe da mettere con la minigonna? Lasciatevi ispirare da questi 5 abbinamenti cool: post quarantena li potrete sfruttare a dovere!

La minigonna è tra i capi che amiamo di più in assoluto. Specialmente nella bella stagione, quando non dobbiamo indossare calze e collant per poterla sfoggiare dal mattino alla sera.

*** Non perdetevi la nostra selezione con le gonne corte più stilose della PE 2020! ***

In questo momento #noirestiamoacasa, questo è certo, ma non appena potremo uscire di nuovo e scatenarci con i nostri look, ci tornerà davvero utile avere già degli abbinamenti cool da provare, credete a noi.

Ma una domanda, parlando di mini skirt, sorge spontanea: quali sono le scarpe da mettere con le gonne corte per ottenere un risultato top? Noi abbiamo trovato una risposta, anzi 5: ecco i mix&match da indossare asap!

Gonna corta e anfibi

Uno dei modi migliori per sdrammatizzare la nostra adorata mini è quello di sceglierla in una fantasia romantica e discreta (i fiorellini su base dark andranno benissimo!) e di mixarla con un paio di anfibi dal fascino rock. Un sodalizio da 110 e lode!

Blusa con maniche a sbuffo MANGO, minigonna a fiori ZARA, anfibi DR. MARTENS

Credits: shop.mango.com, zara.com, drmartens.com

Gonna corta e mocassini

Minigonna anche in ufficio? Perché no! Basta puntare su una variante sobria (il nero va per la maggiore in questi casi) e abbinarla con una camicia a righe e un paio di mocassini in vernice. Et voilà: sexy e chic in un colpo solo!

Camicia a righe VERONICA BEARD, minigonna nera & OTHER STORIES, mocassini TOD'S

Credits: net-a-porter.com, stories.com, tods.com

Gonna corta e sneakers

Tra i mix perfetti per il tempo libero c'è senza dubbio quello con le sneakers bianche. Optate per una mini in denim e una felpa e sarete comode e cool al punto giusto. Quando due passe-partout s'incontrano...

Felpa TOSPHOP, minigonna in denim H&M, sneakers di tela SUPERGA

Credits: topshop.com, hm.com, superga.com

Gonna corta e sandali

Siete alla ricerca di qualcosa di un po' più grintoso? La soluzione ideale è sotto i vostri occhi: la gonna corta in pelle nera diventa ancora più seducente se abbinata a un paio di sandali minimal con tacco alto. Per riportare equilibrio nel look la parte sopra però deve essere super basic: una camicia in denim farà al caso vostro.

Camicia di jeans VERO MODA, minigonna di pelle SAINT LAURENT, sandali con listini THE ROW

Credits: zalando.it, mytheresa.com

Gonna corta e stivaletti col tacco

Dulcis in fundo, ecco a voi una combo femminile e dal sapore vagamente vintage: gli ingredienti indispensabili per replicarla sono una mini in velluto a coste, un paio di stivaletti bianchi e una camicia con maxi rose stampate. Facile, no?

Blusa a fiori MARELLA, minigonna in velluto a coste ONLY, stivaletti bianchi BY FAR

Credits: it.marella.com, zalando.it, mytheresa.com