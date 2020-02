Da indossare in inverno con le calze e in primavera a gambe nude! (Ri)Date il benvenuto alla "mini"!

È come un mantra… La moda passa ma la minigonna resta fissa negli annali come simbolo di una femminilità moderna, libera ed emancipata.



Questo capo è un vero e proprio totem del fashion perché nonostante le trasformazioni e i cambiamenti storici è riuscito a mantenere lo stesso fascino e il feeling di un tempo.

Non a caso, sulle catwalk di primavera, il fil rouge delle “gambe in libertà” fresco e consapevole è presente un po’ in tutte le collezioni a partire da Fendi che propone la minigonna in candido matelassé; Alberta Ferretti in morbido suede; Prada con il modello a portafoglio; Chanel nello squisito retrò a campana.

Insomma, una cosa è certa, se avete voglia di rinfrescare il vostro stile in modo eclettico, romantico ma sensualmente glam, non vi resta che puntare alle gonne corte: ecco le più belle della Primavera Estate 2020!

ZARA Minigonna in tweed nero ecrù.

Credits: zara.com

TOMMY HILFIGER Gonna corta in denim color block.

Credits: it.tommy.com

ELISABETTA FRANCHI Minigonna blu capri con bottoni laterali.

Credits: elisabettafranchi.com

ESSENTIEL ANTWERP Minigonna blu e bianca impreziosita da piume.

Credits: essentiel-antwerp.com

PINKO Minigonna in pelle nera con zip centrale.

Credits: pinko.com

TORY BURCH Minigonna plissé con fiocco laterale.

Credits: toryburch.it

MOTIVI Minigonna nera con volant trasversale.

Credits: motivi.com

PLEASE Gonna a vita alta in denim rosa.

Credits: pleasefashion.com

DIXIE Gonna mini a tubo con cintura in vita,

Credits: dixiefashion.com

SEE BY CHLOÉ SU ZALANDO Mini in denim blu con bottoni centrali a vista.

Credits: zalando.it

TWINSET MILANO Gonna corta in pizzo ricamato.

Credits: twinset.com

PULL & BEAR Minigonna in tessuto a stampa floreale.

Credits: pullandbear.com