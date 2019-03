Dai cuissard alle sneakers, tutte le it shoes della prossima stagione fredda.

Décolleté dal tacco vertiginoso, stivaletti borchiati, sofisticati mocassini, sandali preziosi. Ma anche zeppe, anfibi e stringate di ispirazione mannish. E poi cuissard, Mary Jane, sneakers.

Le tantissime proposte avvistate sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi non lasciano adito a dubbi (semmai ce ne fossero stati): le scarpe saranno la vera ossessione dell’Autunno Inverno 2019-20.

A renderle irresistibili, i dettagli. Le it shoes della prossima stagione fredda si faranno notare grazie ad applicazioni gioiello, tacchi scultura, ricami e accattivanti combo cromatiche.

Qualche esempio? Le loafer bicolor di Anteprima, gli stivali dai toni vitaminici con gambale oversize e piccole borchie di Marni, oppure i sandali in pelle effetto pitone con tacco a triangolo di Salvatore Ferragamo (da indossare rigorosamente con i calzini).

Insomma, che siate addicted dello stiletto o fan irreprensibili delle flat shoes, preparatevi a stilare una lunga wishlist. Ma non temete: per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato tutti i modelli più cool. Non vi resta che scoprirli e… lasciarvi tentare!





Scarpe con tacco

C’è chi le ama e chi le odia. È innegabile però che le scarpe con tacco siano un must have davvero irrinunciabile. Tra le proposte per l’Autunno Inverno 2019-20, oltre agli intramontabili stilettos - come quelli in vernice nera di MSGM - ci sono i mocassini con tacco largo di Prabal Gurung in pelle e suede e le Mary Jane a motivo tapestry di Michael Kors. Se i tacchi alti proprio non fanno per voi, ripiegate su un paio di kitten heels, magari in versione ultra sparkling, come insegna Ermanno Scervino.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Scarpe con tacco Prabal Gurung

Credits: Mondadori Photo

Ermanno Scervino

Credits: Mondadori Photo

MSGM

Credits: Mondadori Photo



Prabal Gurung

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Décolleté

Un discorso a parte meritano le décolleté, ovvero le scarpe femminili per eccellenza, quelle che non dovrebbero assolutamente mancare nel guardaroba - o meglio, nella scarpiera - di ogni donna (Kate Middleton docet). Se non avete ancora trovato quelle della vita, stavolta non avrete che l’imbarazzo della scelta. Si va dalle pumps con tacco design e punta squadrata di Arthur Arbesser a quelle affilatissime, in raso, di Victoria Bekham, passando per la versione con tacco squadrato di Guy Laroche e quella accollatissima e con tacco a spillo di Dries Van Noten.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Décolleté Dries van Noten

Credits: Mondadori Photo

Arthur Arbesser

Credits: Mondadori Photo

Guy Laroche

Credits: Mondadori Photo



Victoria Beckham

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Zeppe e scarpe con plateau

Tra i grandi ritorni di stagione ci sono loro, le scarpe con la zeppa o con il plateau. Finite nel dimenticatoio per un po’ di tempo, tornano a regalarci qualche centimetro in più (e un pizzico di nostalgia). A capitanare il trend sono i mocassini impunturati dalle altezze esagerate di Givenchy seguiti dai candidi tronchetti platform di Chanel e dagli stivaletti effetto seconda pelle di Stella McCartney. Meno “estrema” la versione di Giorgio Armani: un paio di sofisticate pumps in velluto con tacco e piccolo plateau.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Zeppe e scarpe con plateau Chanel

Credits: Mondadori Photo

Givenchy

Credits: Getty Images

Giorgio Armani

Credits: Mondadori Photo



Stella McCartney

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Stivaletti

Si portano con i jeans ma anche con gonne e abiti eleganti, con o senza calze. Gli stivaletti sono la scarpa passepartout per il prossimo inverno. Impossibile non innamorarsene, visto le tantissime varianti proposte, pensate per assecondare anche chi ha gusti difficili. Le versione più chic è quella in pelle verniciata di Valentino, la più eclettica quella firmata Dior con micro tacco e stampa tartan. Evergreen lo stivaletto stringato di Laura Biagiotti, contemporaneo il camperos con briglia decorata di Louis Vuitton.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Stivaletti Christian Dior

Credits: Mondadori Photo

Laura Biagiotti

Credits: Mondadori Photo

Louis Vuitton

Credits: Mondadori Photo



Valentino

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Stivali

Più che un must have, gli stivali sono semplicemente un classico. Alleati fedeli delle giornate più fredde, rivelano il loro lato più cool grazie a dettagli stilistici di grande impatto. Dal tacco a cono dei boot firmati Isabel Marant all'imbottitura in shearling dei cuissard di Celine, passando per il gambale oversize degli stivali di Marni e il tacco a stiletto in metallo dorato di quelli di Roberto Cavalli.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Stivali Marni

Credits: Mondadori Photo

Celine

Credits: Mondadori Photo

Isabel Marant

Credits: Mondadori Photo



Roberto Cavalli

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Scarpe basse

Non solo tacchi. Si può essere impeccabilmente trendy anche in scarpe flat. La prova definitiva arriva dal duo creativo Dolce & Gabbana, che sceglie una serie di opulente - e comodissime - slip on per corredare tailleur e completi. Nella stessa direzione (o quasi) sembra andare Carolina Herrera con le sue slingback in satin, mentre Anteprima e Self Portrait abbandonano il romanticismo in favore di un’attitudine mannish, che si concretizza in mocassini e stringate dalle linee pulite.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Scarpe basse Anteprima

Credits: Mondadori Photo

Carolina Herrera

Credits: Mondadori Photo

Dolce&Gabbana

Credits: Getty Images



Self Portrait

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Sneakers

Diventate ormai il key piece delle nostre mise quotidiane, le sneakers continuano a solleticare l’immaginazione degli stilisti, che anche per il prossimo anno si sono sbizzarriti sul tema. Il mood è anni ‘80 e a tratti futuristico: per rendersene conto basta dare un’occhiata alle creazioni di Gucci, Sportmax, Iceberg e Off White che in comune hanno anche la suola in gomma spessa.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Sneakers Gucci

Credits: Mondadori Photo

Iceberg

Credits: Mondadori Photo

Off White

Credits: Mondadori Photo



Sportmax

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Sandali

Sandali d’inverno? Assolutamente sì. Diventati ormai “quattro stagioni” i sandali rappresentano una valida alternativa a décolleté e stivaletti. Il segreto sta nell’indossarli con calzini pesanti o calze spesse, come suggeriscono Salvatore Ferragamo e Miu Miu. Un escamotage che ci sentiamo di consigliarvi anche nel caso in cui propendiate per sandali t-bar di Mary Katranzou o per i sabot in vernice nude di N.21.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Sandali Salvatore Ferragamo

Credits: Mondadori Photo

Miu Miu

Credits: Mondadori Photo

Mary Katrantzou

Credits: Mondadori Photo



N°21

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Anfibi

Linee grintose e attitudine underground. Gli anfibi tornano a imporsi nel guardaroba invernale, anche se, in verità, non sono mai andati via. Si tratta infatti di un completmento di stile che resiste ai trend e alle mode e che a ogni stagione torna a farci innamorare con il suo fascino ruvido e anticonformista. Il prossimo inverno non fa eccezione e vede schierati in prima linea i modelli di Prada, Agnes B, Ann Demeulemeester e Nicole Miller.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Anfibi Prada

Credits: Getty Images

Agnes B

Credits: Mondadori Photo

Ann Demeulemeester

Credits: Mondadori Photo



Nicole Miller

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Scarpe gioiello

Tacchi scultura, pendenti, decorazioni barocche e un tripudio di cristalli. Le scarpe più cool di stagione sono opulente ed eccentriche quanto basta. Una definizione che ben si confà agli stivaletti a punta con dettagli in metallo argentato firmati Balmain, ma anche a quelli interamente ricoperti di strass di Philosophy by Lorenzo Serafini, alle décolleté in raso di Versace e ai sandali specchiati con tacco grosso di Tory Burch.





Tendenze sfilate Autunno Inverno 2019-20: Scarpe gioiello Balmain

Credits: Mondadori Photo

Philosophy by Lorenzo Serafini

Credits: Mondadori Photo

Tory Burch

Credits: Mondadori Photo



Versace

Credits: Mondadori Photo

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...