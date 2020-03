Il trend preferito di fashioniste e influencer che impazza sui feed di Instagram. Ecco come indossare le scarpe legate alla caviglia sui pantaloni

L’abbiamo visto per la prima volta su Gilda Ambrosio, co-fondatrice assieme a Giorgia Tordini del brand The Attico e indiscussa trendsetter, che ha iniziato ad indossare uno dei propri best seller di stagione, le décolletées sabot “Venus”, su pantaloni a vita alta morbidi sui fianchi e sulla gamba e più stretti in fondo.

Se prima avremmo allacciato le nostre scarpe sotto i pantaloni, nascondendo stringhe e lacci, ora il gioco consiste proprio nel fare il contrario: stringere il pantalone alla caviglia mostrando bene l’accessorio e dando un twist moderno alla silhouette del capo passepartout.

Ma vediamo nel dettaglio che tipologia di scarpe e pantaloni abbinare prendendo ispirazione dai look di streetstyle più interessanti.





1. L’originale: décolletées a punta con lacci stretti alla caviglia su pantalone morbido





Le décolletées a punta hanno lacci lunghi da avvolgere attorno alle caviglie sul pantalone stampato in cotone. L’elegante si mixa allo sportivo per un look daily molto particolare. Gli accessori colorati danno quel tocco in più spostando l’attenzione dai capi basic.





2. Il completo brillante: sandali bianchi intrecciati su pantalone sartoriale





Il sandalo bianco è uno dei must-have della primavera-estate. Ma come abbinarlo al meglio? Con un completo giacca e pantalone, ma reso nuovo e fresco da un colore brillante come l’azzurro come quello scelto da Xenia Adonts. Il capo sartoriale viene così rivisto in chiave moderna.





3. Il completo neutral: sandali in pelle avvinghiati alla caviglia su pantalone morbido





Il total look monocolore è uno dei trend di stagione. Perché non renderlo ancora diverso (come fa Erika Boldrin) con un sandalo in pelle che stringe il pantalone alla caviglia? Bottega Veneta propone diversi modelli adatti allo scopo con cinturini di pelle che si avvolgono attorno alla caviglia, con o senza tacco.





4. Il completo nero: slingback a punta allacciate su pantalone nero sartoriale





Per chi non ama i colori accesi è la soluzione ideale: il classico completo nero è reso nuovo dalle slingback allacciate alla caviglia. Il trend nel trend? la lingerie di lusso in vista come abbinata da Caro Daur (ma potete optare anche per un semplice tank top per sdrammatizzare).





5. Bohémienne: sandali intrecciati su harem pants leggeri





Giorgia Tordini ci mostra come indossare il trend delle scarpe allacciate sui pantaloni anche in look più rilassati, ma senza rinunciare ad essere chic. L’accessorio scelto è un sandalo bianco intrecciato che si chiude su un paio di harem pants per un effetto “cruise” che profuma di vacanze.





6. Maschile/Femminile: sandali neri su pantaloni grigi over





Il pantalone indossato da Doina Ciobanu ha taglio maschile oversize dritto, ma le scarpe, dei sandali neri molto semplici dal tacco alto sottile, sono ultrafemminili. Un top nero attillato completa il tutto, giocando sul dualismo cromatico.





7. Total denim: décolletées e pantaloni denim legati alla caviglia





Il look di Tiffany Hsu, è un po’ diverso dagli altri presentati. Se anche la silhouette risulta la stessa, con il pantalone stretto alla caviglia e la scarpa elegante dal tacco alto, in questo caso la Fashion Buying Director di MyTheresa decide di legare con dei lacci i jeans, replicando l’effetto dei pantaloni stretti alla caviglia. Un trucco di styling da vera pro!





Credits foto: Getty Images