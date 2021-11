Dalle sneakers agli stivaletti con il tacco: ecco le scarpe giuste per indossare con stile la vostra amata gonna midi!

Sono le regine indiscusse della moda di questo autunno, ma potremo contare su di loro anche in pieno inverno: nel vostro guardaroba c’è già una bella scorta di gonne midi da sfoggiare h24 per tutta la stagione?

Se la risposta è no, il nostro consiglio è di rimediare il prima possibile perché questo capo passepartout, contemporaneamente comodo e femminile, è il classico jolly che vi aiuterà a risolvere ogni vostro problema di look.

Che abbiate un debole per quelle raffinatissime, in seta o a stampa floreale, o che preferiate i modelli plissé, in pelle o dai motivi check, che sono una presenza fissa nelle collezioni per l’autunno-inverno, con le scarpe giuste riuscirete a sfruttare le vostre gonne midi in mille occasioni.

Con un paio di sneakers o dei Chunky boots per completare con stile i vostri outfit quotidiani, anche nei giorni di pioggia. Con delle slingback non troppo alte, quando avete voglia di mettervi in tiro ma non volete sacrificare la comodità. Con un paio di stivali o stivaletti con il tacco per trasformare e dare un tocco posh a ogni vostra mise.

Sono tante le combo che potete provare questo autunno. Noi abbiamo già trovato le nostre preferite, non vi resta che scoprirle!



Con quali scarpe indossare la gonna midi: gonna in satin + sneakers

Gonna midi a campana in seta LILY&LIONEL + Sneakers dalle linee pulite con tomaia dai materiali riciclati ADIDAS

Credits: zalando.it/ adidas.it

Con quali scarpe indossare la gonna midi: gonna plissé + stivaletti con il tacco

Gonna midi plissettata in lana e viscosa MAX MARA + Stivaletti in pelle bordeaux con tacco largo e zip laterale GIANVITO ROSSI

Credits: it.maxmara.com/ farfetch.com

Con quali scarpe indossare la gonna midi: gonna fiori + Chunky boots

Gonna midi in seta a stampa floreale BROCK COLLECTION + Chunky boots in pelle con suola in gomma STEVE MADDEN

Credits: mytheresa.com/ stevemadden.it

Con quali scarpe indossare la gonna midi: gonna in pelle + slingback

Gonna midi in pelle con chiusura a portafoglio BALENCIAGA + Slingback in pelle verniciata con tacco largo ROGER VIVIER

Credits: matchesfashion.com/ mytheresa.com

Con quali scarpe indossare la gonna midi: gonna check + stivali alti

Gonna midi a quadri in lana MIU MIU + Stivali alti in pelle liscia con tacco sottile SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com/ ysl.com